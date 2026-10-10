Premier League: Show Χέντερσον – Ζοάο Πέδρο και πεντάρα της Τσέλσι στην Μπόρνμουθ, ισόπαλες Άστον Βίλα και Μπρέντφορντ

Η Τσέλσι είδε τον Τζόρνταν Χέντερσον να είναι σαν το παλιό καλό κρασί και διέλυσε την Μπόρνμουθ με 5-1, ενώ Άστον Βίλα και Μπρέντφοντ ήρθαν ισόπαλες 2-2 στο Βίλα Παρκ.

Οι μπλε μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και άνοιξαν το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό με τον Χέντερσον, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Μόργκαν Ρότζερς διπλασίασε τα τέρματά τους.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, ο Ζοάο Πέδρο έκανε το 3-0 στο 46′, με τον Εβανίλσον να μειώνει προσωρινά σε 3-1 για την Μπόρνμουθ στο 51′.

Ωστόσο, η Τσέλσι δεν σταμάτησε εκεί. Ο Ζοάο Πέδρο σκόραρε ξανά στο 67′, ενώ ο Χέντερσον ολοκλήρωσε την εντυπωσιακή βραδιά του στο 70′ με απευθείας εκτέλεση φάουλ, διαμορφώνοντας το τελικό 5-1.

Μοιρασιά στο Άστον Βίλα – Μπρέντφορντ

Στο Βίλα Παρκ, η Άστον Βίλα και η Μπρέντφορντ αναδείχθηκαν ισόπαλες με 2-2, σε μία αναμέτρηση στην οποία καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να πάρει το τρίποντο.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 10ο λεπτό με τον Γιαρμολιούκ, όμως η απάντηση των γηπεδούχων ήταν άμεση, καθώς ο Νίκολας Τζάκσον ισοφάρισε στο 12′.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΜακΓκιν έδωσε το προβάδισμα στην Άστον Βίλα στο 77′, αλλά η Μπρέντφορντ βρήκε ξανά την απάντηση δύο λεπτά αργότερα, με τον Άγερ να διαμορφώνει το τελικό 2-2.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής

Άρσεναλ – Λιντς 2-1 (62′ Καλαφιόρι, 70′ Γκιμαράες – 55′ Τζάστιν)

Άστον Βίλα – Μπρέντφορντ 2-2 (12′ Τζάκσον, 77′ ΜακΓκιν – 10′ Γιαρμολιούκ, 79′ Άγερ)

Ίπσουιτς – Φούλαμ 2-1 (88′ Ουατάρα, 90+1 Οσέι – Σεσενιό)

Τσέλσι – Μπόρνμουθ 5-1 (Χέντερσον 2, Ζοάο Πέδρο, Ρότζερς – Εβανίλσον)

Σάντερλαντ – Μπράιτον 0-2 ( 53΄Ντε Κάιπερ, 90+3 Χάτζαμ)

10/10 19:30 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τότεναμ

11/10 16:00 Κρίσταλ Πάλας – Νότιγχαμ

11/10 16:00 Χαλ – Έβερτον

11/10 18:30 Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι

12/10 22:00 Κόβεντρι – Νιούκαστλ