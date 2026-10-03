H Άρσεναλ ακύρωσε τα σχέδια για τη μεγάλη επέκταση του Emirates

Η Άρσεναλ φαίνεται πως έβαλε στον «πάγο» τα σχέδιά της για μια μεγάλη επέκταση της έδρας της, του Emirates, επιλέγοντας αντ΄αυτού να επενδύσει σε ένα πρόγραμμα μικρότερων βελτιώσεων, καθώς οι ιδιοκτήτες του συλλόγου επανεξετάζουν την ευρύτερη λειτουργία της ομάδας.

Οι πρωταθλητές Αγγλίας είχαν συγκρότησει το 2024 μια ομάδα εργασίας με επικεφαλής τον διευθύνοντα σύμβουλο, Ρίτσαρντ Γκάρλικ, για να εξετάσει την αύξηση της χωρητικότητας του σταδίου, με ορισμένες αναφορές να κάνουν λόγο για την διεξαγωγή των εντός έδρας αγώνων στο Γουέμπλεϊ κατά την περίοδο της ανακαίνισης. Ωστόσο, ο σύλλογος αποφάσισε τώρα να μην προβεί σε μία μεγάλη ανακατασκευή και θα επικεντρωθεί σε αυτό που χαρακτήρισε ως «συνεχή εξέλιξη» του γηπέδου.

Αναλυτικότερα, η διοίκηση των «κανονιέρηδων» επιβεβαίωσε σε συνάντηση οπαδών ότι οι βελτιώσεις που θα γίνουν θα επικεντρωθούν στη φιλοξενία, στα εμπορικά καταστήματα κατά μήκος του σταδίου, στις εγκαταστάσεις των επισκεπτών και στην συνολική βελτιστοποίηση της εμπειρίας του θεατή την ημέρα του αγώνα.

«Μοιραστήκαμε μια δέσμευση για τη συνεχή εξέλιξη του Emirates Stadium, αντί για ένα τεράστιο γενικό σχέδιο, βασιζόμενοι στις βελτιώσεις που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα σε συνεργασία με τον συνεργάτη μας στον τομέα της εστίασης, Legends, την εισαγωγή ασφαλούς στέγασης (αυτή τη σεζόν στο Clock End και την επόμενη σεζόν στο North Bank), τη βελτίωση των εμπειριών φιλοξενίας και λιανικής πώλησης και την αναβάθμιση των εμπειριών των επισκεπτών», δήλωσε ο σύλλογος σε ανακοίνωση του.

Ο Μίκελ Αρτέτα, ο οποίος την περασμένη σεζόν οδήγησε την ομάδα στον πρώτο της πρωτάθλημα από το 2004, φέρεται να εξέφρασε τις ανησυχίες του αναφορικά με την αναστάτωση που θα προκαλούσε οποιαδήποτε προσωρινή μετακίνηση και έτσι πάρθηκε η απόφαση να αναβληθούν, προσωρινά, τα σχέδια της αναδιόρθωσης του γηπέδου.

Η απόφαση για το «Emirates» έρχεται εν μέσω ανταγωνισμού από την συμπολίτισσα, Τότεναμ, η οποία το 2019 εγκαινίασε το νέο της στάδιο, με χωρητικότητα 62.850 θέσεων, που σχεδιάστηκε για να φιλοξενήσει ένα ευρύ φάσμα αθλητικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων συναυλιών, αλλά και αγώνων του NFL (Αμερικάνικο ποδόσφαιρο).

Η Άρσεναλ ωστόσο, παρά τη μικρότερη χωρητικότητα, έχει αυξήσει σημαντικά τα έσοδα της, χάρη στην αγωνιστική της εικόνα. Τα έσοδα της από τις ημέρες των αγώνων φέρεται να έχουν διπλασιαστεί σε διάστημα πέντε ετών και πλέον ξεπερνούν τα 150 εκατομμύρια λίρες τη σεζόν, χάρη στην επιστροφή του συλλόγου στο Champions League και την επέκταση της εταιρικής φιλοξενίας.

gazzetta.gr