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Δεν κάνει πίσω ο Ρούι Πίντο – Έτοιμος να συνεργαστεί με τις βρετανικές Αρχές!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Ρούι Πίντο, οι διαρροές του οποίου συνέβαλαν στην έναρξη της έρευνας της Premier League για τις οικονομικές υποθέσεις της Μάντσεστερ Σίτι, είναι έτοιμος να βοηθήσει τις βρετανικές Αρχές, ζητώντας ως αντάλλαγμα προστασία από πιθανές απειλές.

Ο γνωστός χάκερ αποκάλυψε πως δεν βρίσκεται πλέον σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων στην Πορτογαλία και πως δέχεται απειλητικά μηνύματα για τη ζωή του, ωστόσο δεν φαίνεται διατεθειμένος να σταματήσει τη συνεργασία του με τις Αρχές.

Σύμφωνα με τον Guardian, προτεραιότητα του Πίντο παραμένει η συνεργασία με τις Αρχές, παρά την εκστρατεία crowdfunding που ξεκίνησε για να χρηματοδοτήσει τη νέα του ζωή μετά την αποχώρησή του από την προστασία της πορτογαλικής αστυνομίας.

Ο ίδιος φέρεται έτοιμος να συνεχίσει να καταθέτει ως προστατευόμενος μάρτυρας, καθώς έχει λεπτομερή γνώση των εγγράφων, των προσώπων και των εταιρειών που εμπλέκονται στην υπόθεση, αλλά και υλικού που ενδέχεται να μην αξιοποιήθηκε πλήρως στην έρευνα.

Ωστόσο, βασική προϋπόθεση για τη συνεργασία του είναι να υπάρξουν επαρκή μέτρα ασφαλείας, ώστε να προστατεύεται από πιθανές απειλές.

england365.gr 

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