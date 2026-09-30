Το πρώτο μήνυμα του Πεπ για την ενοχή της Σίτι: «Να ξέρετε ότι είμαι εδώ για εσάς»!
ΓΗΠΕΔΟ
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Ο Πεπ Γκουαρδιόλα νιώθει την οικογένεια της Σίτι και δική του και απηύθυνε μήνυμα προς το κλαμπ και τον κόσμο, ότι βρίσκεται στο πλευρό τους σε αυτές τις περίεργες και ιστορικές μέρες!
Μπορεί η εργασιακή τους σχέση να έχει ολοκληρωθεί, αλλά εκείνη της αγάπης και της εκτίμησης δεν θα πάψει ποτέ.
Και γι’ αυτό ο Πεπ Γκουαρδιόλα δεν γινόταν να μείνει αμέτοχος σε όσα συμβαίνουν με τη Μάντσεστερ Σίτι τις τελευταίες μέρες.
Άλλωστε, τα περί οικονομικών παραβάσεων έως το 2018, τον αφορούν, από τη στιγμή που πιάνουν και τη δική του εποχή στην ομάδα.
«Θέλω να γνωρίζει κάθε οπαδός της Σίτι σε ολόκληρο τον κόσμο, πως είμαι εδώ. Περισσότερο από ποτέ. Πάντοτε ήμουν εδώ και πάντοτε θα είμαι. Κοντά στην ομάδα μου, τον ιδιοκτήτη μου, τον πρόεδρό μου, τον Φεράν, τους παίκτες, το προσωπικό, τον Έντσο και όλους εσάς τους υποστηρικτές μας. Θα είμαι ξεκάθαρος: Θα το περάσουμε μαζί κι αυτό! Σας αγαπώ» ήταν το διαδικτυακό μήνυμα του Γκουαρδιόλα.
sport-fm.gr