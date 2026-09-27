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Σε αναμμένα κάρβουνα για Μπρούνο Φερνάντες στη Γιουνάιτεντ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Μπρούνο Φερνάντες βγήκε νοκ-άουτ από το παιχνίδι της Πορτογαλίας με τη Νορβηγία για το Nations League και γίνεται λόγος για «περίπλοκο πρόβλημα», ενεργοποιώντας τον συναγερμό στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Ο 32χρονος captain των «κόκκινων διαβόλων» που… αρνείται πεισματικά να χάσει παιχνίδι και έχει αποδειχθεί βιονικός, βρίσκεται σε ένα σημείο πλέον και στην ηλικία του, που θα πρέπει ν’ αρχίσει να σκέφτεται τη διαχείριση.

Βγήκε νοκ-άουτ από την αναμέτρηση των Πορτογάλων με τη Νορβηγία για το Nations League και ο Ζόρζε Ζέσους έκανε λόγο για ενοχλήσεις τις οποίες αισθάνεται ο παίκτης εδώ και καιρό.

«Ήταν περίπλοκο το πρόβλημά του στο ματς με την Ουαλία» ήταν τα λόγια του ομοσπονδιακού κόουτς των Ιβήρων και στη Γιουνάιτεντ πλέον «τρέμουν» στην ιδέα να ζοριστεί περισσότερο ο παίκτης…

england365.gr 

 

Κατηγορίες

Premier LeagueΔΙΕΘΝΗEθνικες Ομαδες

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