«Έχει… σπεσιαλίστες στις εφέσεις το νομικό τμήμα της Μάντσεστερ Σίτι»

Η Μάντσεστερ Σίτι διατυμπανίζει πως αρνείται την ενοχή που της επέρριψε η ανεξάρτητη επιτροπή η οποία εξέτασε τα δεδομένα της πολύκροτης υπόθεσης των 115 οικονομικών παραβάσεων.

Και η δήλωση του επικεφαλής εκτελεστικού διευθυντή της ομάδας, Καλντούν Αλ Μουμπάρακ, για ζήτημα που αναμένεται να έχει ακόμα πολλές εξελίξεις και να «τραβήξει» για καιρό, λαμβάνει ερμηνεία από τους ρεπόρτερ των αγγλικών Μέσων.

Ο εκ των πιο έγκριτων, Μπεν Τζέικομπς, αναφέρε στο TalkSport πως διόλου τυχαία είναι όλη αυτή η στάση της Σίτι που συνεχίζει να τονίζει δημοσίως την αθωότητά της και την πεποίθηση θα επέλθει η δικαίωση, όπως εκείνοι την επιθυμούν.

«Έχει... σπεσιαλίστες στο νομικό τμήμα» απεφάνθη ο Τζέικομπς και μάλλον έδωσε το στίγμα.

🚨🗣️Ben Jacobs on talkSPORT:



“Manchester City are expected to appeal and that process could take a very long time. A large part of City’s legal team are appeals specialists.”



“That’s why Khaldoon Al Mubarak said there is still a long way to go.” pic.twitter.com/OnFM6Xz0CD — City Exclusives (@city_exclusives) September 27, 2026

sport-fm.gr