Μάντσεστερ Σίτι: «Η διαδικασία απέχει ακόμη πολύ από το τέλος της»

Η διαδικασία που έχει κινηθεί σε βάρος της Μάντσεστερ Σίτι για φερόμενες οικονομικές παραβάσεις «απέχει ακόμη πολύ από το να ολοκληρωθεί», δήλωσε το Σάββατο (26/9) ο πρόεδρος του αγγλικού συλλόγου, Χαλντούν Αλ Μουμπάρακ (fφωτό), σε ανοιχτή επιστολή του προς τους φιλάθλους.

Η Μάντσεστερ Σίτι κρίθηκε ένοχη για πολλαπλές παραβάσεις που αφορούν την περίοδο 2009-2018, σύμφωνα με αποκαλύψεις της εφημερίδας The Athletic την Παρασκευή (25/9), οι οποίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβληθεί κάποια ποινή, ενώ ο σύλλογος έχει τη δυνατότητα να ασκήσει έφεση.

Η ομάδα από τη βορειοδυτική Αγγλία περιορίστηκε την Παρασκευή (25/9) σε μια σύντομη ανακοίνωση, διευκρινίζοντας πως η διαδικασία, η οποία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2023, έπειτα από τετραετή έρευνα, «βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, με σημαντικά ζητήματα να απομένει να οριστικοποιηθούν».

Σε ανοιχτή επιστολή που δημοσιεύτηκε το Σάββατο (26/9), ο πρόεδρος της Μάντσεστερ Σίτι, Χαλντούν Αλ Μουμπάρακ, δικαιολόγησε τη στάση προσεκτικών και διακριτικών χειρισμών του συλλόγου επικαλούμενος «τον αυστηρά εμπιστευτικό χαρακτήρα της δικαστικής διαδικασίας, καθώς και την επιθυμία μας να τον σεβαστούμε.

Αυτό είναι που είπα στην οικογένειά μου: η διαδικασία που έχει κινηθεί από την Premier League απέχει ακόμη πολύ από το να ολοκληρωθεί και η εμπιστοσύνη μας, όπως και η αποφασιστικότητά μας να αποδείξουμε την αθωότητα του συλλόγου, είναι εξίσου ισχυρές με την αρχή αυτής της υπόθεσης», ανέφερε.

«Ενώ κάποιοι έσπευσαν να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα και ενώ υπάρχει τόσος θόρυβος γύρω μας, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Έχουμε αντιμετωπίσει δοκιμασίες μαζί στο παρελθόν και τις έχουμε ξεπεράσει. Πολλοί εξακολουθούν να προσπαθούν να εμποδίσουν τη δυναμική του συλλόγου μας. Δεν θα τους δώσουμε αυτή τη δυνατότητα», τόνισε ο πρόεδρος των «πολιτών».

Τον Φεβρουάριο του 2023, η Premier League απήγγειλε στη Μάντσεστερ Σίτι 115 κατηγορίες: 80 οικονομικές παραβάσεις για την περίοδο 2009-2018 και 35 επιπλέον κατηγορίες για έλλειψη συνεργασίας κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Ο σύλλογος έχει διαψεύσει από την πρώτη στιγμή οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια και υποστηρίζει ότι διαθέτει «ένα πλήρες σύνολο αδιάσειστων αποδεικτικών στοιχείων» προκειμένου να υπερασπιστεί τη θέση του ενώπιον της ανεξάρτητης επιτροπής που έχει αναλάβει την υπόθεση.

Ωστόσο, σύμφωνα με το The Athletic, η επιτροπή έκρινε τη Μάντσεστερ Σίτι ένοχη για 114 από τις 115 κατηγορίες. Η πληροφορία επιβεβαιώθηκε και από πολλά ακόμη βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Ο σύλλογος έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση.

Από τα «Football Leaks» στις 114 καταδικαστικές αποφάσεις

Η Μάντσεστερ Σίτι κινήθηκε ανάμεσα σε μεγάλες αγωνιστικές επιτυχίες και τις υποψίες για οικονομικές παρατυπίες επί οκτώ χρόνια, από την αποκάλυψη των «Football Leaks» τον Νοέμβριο του 2018.

-Νοέμβριος 2018: Τα «Football Leaks»: Έρευνα κοινοπραξίας ευρωπαϊκών εφημερίδων αποκάλυψε τη χρήση από τη Μάντσεστερ Σίτι υπερτιμημένων χορηγικών συμβολαίων, καθώς και συμβάσεων που διοχετεύονταν μέσω άλλων οδών, προκειμένου να μειωθεί το μισθολογικό κόστος της.

Ο ιδιοκτήτης του συλλόγου, σεΐχης Μανσούρ, φέρεται, μεταξύ άλλων, να είχε καταβάλει 127,5 εκατομμύρια ευρώ στους χορηγούς των «Πολιτών», προκειμένου εκείνοι στη συνέχεια να τα επιστρέψουν στην ομάδα.

Τα Μέσα Ενημέρωσης βασίστηκαν σε έγγραφα που είχαν παρασχεθεί από την πλατφόρμα «Football Leaks» του Πορτογάλου χάκερ Ρούι Πίντο.

Η Μάντσεστερ Σίτι απάντησε κάνοντας λόγο για εσωτερικά emails που «φέρεται να έχουν υποκλαπεί ή κλαπεί», τα οποία παρουσιάστηκαν «εκτός πλαισίου», και κατήγγειλε μια «οργανωμένη και προφανή προσπάθεια» να πληγεί η reputación της.

-Μάρτιος 2019: Η έναρξη των ερευνών: Με βάση αυτές τις αποκαλύψεις, η UEFA ανακοίνωσε στις 7 Μαρτίου 2019 την έναρξη έρευνας για «πιθανές παραβιάσεις των κανόνων του Financial Fair Play».

Το σύστημα, το οποίο είχε θεσπιστεί από το ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό όργανο, απαγορεύει σε έναν σύλλογο να δαπανά περισσότερα από όσα κερδίζει και θέτει αυστηρούς περιορισμούς στις κεφαλαιακές ενισχύσεις από τους ιδιοκτήτες.

Η Premier League, η οποία διοργανώνει το αγγλικό πρωτάθλημα, ξεκίνησε επίσης τη δική της έρευνα.

-Μάιος 2019: Το εγχώριο τρεμπλ: Η Μάντσεστερ Σίτι έγινε η πρώτη ομάδα που κατέκτησε και τους τρεις σημαντικότερους εγχώριους τίτλους, δηλαδή το πρωτάθλημα, το Κύπελλο Αγγλίας και το League Cup, στην ίδια σεζόν.

-Φεβρουάριος 2020: Ο ευρωπαϊκός αποκλεισμός: Στις 14 Φεβρουαρίου 2020, η UEFA ανακοίνωσε ότι η Μάντσεστερ Σίτι «αποκλείεται από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για τις σεζόν 2020/21 και 2021/22».

Το Δικαστικό Τμήμα της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου Συλλόγων (ICFC) έκρινε ότι ο αγγλικός σύλλογος είχε διαπράξει «σοβαρές παραβιάσεις» των κανόνων του Financial Fair Play, καθώς είχε «υπερεκτιμήσει τα έσοδα από τα χορηγικά συμβόλαια» στους λογαριασμούς που αφορούσαν την περίοδο 2012-2016.

-Ιούλιος 2020: Η δικαίωση στην έφεση: Μετά την προσφυγή της Μάντσεστερ Σίτι, το Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο (TAS) ακύρωσε την αγωνιστική ποινή και μείωσε το πρόστιμο στα 10 εκατομμύρια ευρώ, ποσό τρεις φορές μικρότερο από εκείνο που είχε αρχικά ζητηθεί.

«Η Μάντσεστερ Σίτι δεν απέκρυψε τα χορηγικά της συμβόλαια, αλλά απέτυχε να συνεργαστεί με την UEFA», εξήγησε το ανώτατο δικαιοδοτικό όργανο του αθλητισμού, που εδρεύει στη Λοζάνη της Ελβετίας.

-Φεβρουάριος 2023: Οι 115 κατηγορίες: Έπειτα από τέσσερα χρόνια έρευνας, η Premier League απήγγειλε στη Μάντσεστερ Σίτι 115 κατηγορίες: 80 οικονομικές παραβάσεις για την περίοδο 2009-2018 και 35 επιπλέον κατηγορίες για έλλειψη συνεργασίας κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Ο σύλλογος διέψευσε οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια και υποστήριξε ότι διαθέτει «ένα πλήρες σύνολο αδιάσειστων αποδεικτικών στοιχείων» για να υπερασπιστεί τη θέση του ενώπιον της ανεξάρτητης επιτροπής που έχει αναλάβει την υπόθεση.

-Ιούνιος 2023: Champions League και τρεμπλ: Η Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της το Champions League, επικρατώντας της Ίντερ στον τελικό της Κωνσταντινούπολης με 1-0.

Ο σύλλογος με την μπλε φανέλα, ο οποίος είχε επίσης κατακτήσει το πρωτάθλημα και το Κύπελλο Αγγλίας, έγινε η δεύτερη αγγλική ομάδα που πέτυχε το «Treble» (τρεμπλ), 24 χρόνια μετά τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του Άλεξ Φέργκιουσον.

-Μάιος 2024: Το τέταρτο συνεχόμενο πρωτάθλημα: Η Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε το πρωτάθλημα για τέταρτη συνεχόμενη φορά, επίδοση που δεν είχε επιτευχθεί ποτέ ξανά στην Αγγλία.

-Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2024: Η «αθλητική δίκη του αιώνα»: Οι δικηγόροι της Premier League και της Μάντσεστερ Σίτι παρουσίασαν τις θέσεις τους ενώπιον ανεξάρτητης επιτροπής, αποτελούμενης από τρία μέλη, σε τοποθεσία που δεν έγινε γνωστή και για διάστημα αρκετών εβδομάδων.

Πολλά βρετανικά Μέσα Ενημέρωσης χαρακτήρισαν αυτή τη μακρά, πρωτοφανή και θεαματική ακροαματική διαδικασία ως «την αθλητική δίκη του αιώνα».

-Σεπτέμβριος 2026: Η αναγνώριση της ενοχής: Η Μάντσεστερ Σίτι κρίθηκε ένοχη για 114 από τις 115 κατηγορίες που αντιμετώπιζε, όπως ανέφερε η εφημερίδα The Athletic.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, μέχρι στιγμής δεν έχει καθοριστεί κάποια ποινή και ο σύλλογος του Μάντσεστερ αναμένεται να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.