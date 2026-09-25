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Έκαναν… υπολογισμούς για να κυνηγήσουν τις αποζημιώσεις οι αντίπαλοι της Σίτι!

ΓΗΠΕΔΟ

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Από χαμένα έσοδα από το Champions League, μέχρι και χρήματα που θα μπορούσαν να εξασφαλιστούν με κάθε τρόπο, οι μεγάλοι αντίπαλοι της Σίτι αρχίζουν και… πιάνουν τα κομπιουτεράκια!

Είναι λογικό από την πολύκροτη υπόθεση της Μάντσεστερ Σίτι να επηρεάζονται και οι υπόλοιπες ομάδες της Premier League. Κι όχι για το ακραίο σενάριο της… αφαίρεσης των τίτλων και της απονομής τους στις «ζημιωμένες» ομάδες.

Αλλά περισσότερο για τα ταμεία των συλλόγων που θεωρούν ότι έχασαν πολλά χρήματα από τον τρόπο με τον οποίο οι «πολίτες» έφταναν κάθε φορά στον θρίαμβο και την κατάκτηση του τίτλου.

Όπως αναφέρουν οι Times, οι Λίβερπουλ, Άρσεναλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τότεναμ από το 2024 έχουν ελέγξει τι θα μπορούσε να τις ευνοήσει για να διεκδικήσουν αποζημίωση και να κινηθούν νομικά, όταν θα έφτανε η στιγμή των αποφάσεων για την υπόθεση του κλαμπ του Μάντσεστερ.

Οι αποζημιώσεις των κλαμπ μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 100 εκατομμύρια λίρες, είτε από χαμένα έσοδα από το Champions League λόγω των τελικών κατατάξεων της βαθμολογίας κάθε χρονιάς, αλλά και των υπόλοιπων χαμένων κερδών.

sport-fm.gr 

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