Oι δηλώσεις από τον προπονητή του Άρη, Άρτσιομ Ράτζκοφ, μετά την ισοπαλία (0-0) με την Καρμιώτισσα.

«Περιμέναμε ένα δύσκολο παιχνίδι και προσπαθήσαμε να σκοράρουμε νωρίς, ώστε να ανοίξουμε το παιχνίδι. Είχαμε πολλές ευκαιρίες, όμως δεν καταφέραμε να τις αξιοποιήσουμε. Δεν θέλω να συζητήσω για κάτι πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, εγώ είμαι προπονητής. Ένα παιχνίδι μπορεί να αλλάξει και υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που μπορούν να το επηρεάσουν. Το ποδόσφαιρο είναι για τους οπαδούς και θέλω να βλέπουν ένα καλό παιχνίδι και όχι οτιδήποτε άλλο. Αναλαμβάνω το μερίδιο ευθύνης που μου αναλογεί. Πρέπει να βελτιωθούμε στο τελείωμα των φάσεων και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε».