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Η Τότεναμ βρήκε πρώτη φορά δίχτυα στη φετινή Premier League μετά από 446 λεπτά!

ΓΗΠΕΔΟ

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Η είδηση της ημέρας

Ως εφιαλτικό μπορεί να χαρακτηριστεί το ξεκίνημα της Τότεναμ στη φετινή Premier League, με τους «spurs» να αγνοούν τη νίκη στις πρώτες πέντε αγωνιστικές και να βρίσκονται πλέον εντός της ζώνης υποβιβασμού, μετά και τη σημερινή εντός έδρας ήττα-σοκ με σκορ 3-2 από την Άστον Βίλα!

Ο Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι είδες του φίλους του συλλόγου να αποχωρούν από το «Tottenham Hotspur Stadium» από το 67ο λεπτό, όταν οι φιλοξενούμενοι πέτυχαν το δεύτερο γκολ και έριξαν στα... σχοινιά τους γηπεδούχους!

Ωστόσο, ο Ιταλός τεχνικός είδε και την ομάδα του να πετυχαίνει το πρώτο της τέρμα στο φετινό πρωτάθλημα, σπάζοντας το ρόδι στην 5η αγωνιστική! Εκείνος που κατάφερε να βρει δίχτυα ήταν ο Κόνορ Γκάλαχερ με κοντινή προβολή στο 86ο λεπτό του αγώνα, σταματώντας το αρνητικό σερί των Λονδρέζων χωρίς γκολ στα 446 αγωνιστικά λεπτά!

Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Βαν Χέκε στην τελευταία φάση του αγώνα.

 

sport-fm.gr

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