Αρτέτα: «Απογοητευμένος από εικόνα και αποτέλεσμα»

Το νικηφόρο σερί της Άρσεναλ στην εκκίνηση της σεζόν γκρεμίστηκε στο Μπράιτον, όπου η τοπική ομάδα με τον Μπάμπη Κωστούλα πρωταγωνιστή επικράτησε με 3-0 προβληματίζοντας τον Μίκελ Αρτέτα.

«Είμαι πολύ απογοητευμένος. Καταρχάς με την απόδοση και στη συνέχεια με το αποτέλεσμα. Η Μπράιτον ήταν η καλύτερη ομάδα και άξιζε απόλυτα τη νίκη. Υπάρχουν ορισμένα βασικά πράγματα που πρέπει να πετύχεις στην Premier League και εμείς ήμασταν πολύ μακριά από αυτά. Η ποσότητα των τεχνικών λαθών που κάναμε ήταν απαράδεκτη. Δεν σεβαστήκαμε καμία αρχή του παιχνιδιού», τόνισε αρχικά ο Βάσκος τεχνικός.

«Ήταν η πρώτη ήττα της Άρσεναλ από τον Απρίλιο και ο Αρτέτα θεωρεί πως πρέπει να γίνει μάθημα. «Πρέπει να νιώσουμε τον πόνο. Αυτό δεν θα αλλάξει την οπτική μας ούτε θα μειώσει την αξία όσων έχει πετύχει η ομάδα τις πρώτες έξι ή επτά εβδομάδες της σεζόν. Ωστόσο, σήμερα οφείλουμε να λάβουμε αυτό το μάθημα πολύ σοβαρά υπόψη, διότι τέτοια πράγματα συμβαίνουν. Πιστεύω ότι πρέπει να εξετάσουμε το συγκεκριμένο γεγονός μεμονωμένα, να αντλήσουμε τα απαραίτητα διδάγματα και στη συνέχεια να το εντάξουμε στη γενικότερη εικόνα», ανέφερε.

sport-fm.gr