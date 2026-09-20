ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αρτέτα: «Απογοητευμένος από εικόνα και αποτέλεσμα»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

«Πρέπει να νιώσουμε τον πόνο και να πάρουμε το μάθημα», σημείωσε παράλληλα

Το νικηφόρο σερί της Άρσεναλ στην εκκίνηση της σεζόν γκρεμίστηκε στο Μπράιτον, όπου η τοπική ομάδα με τον Μπάμπη Κωστούλα πρωταγωνιστή επικράτησε με 3-0 προβληματίζοντας τον Μίκελ Αρτέτα.

«Είμαι πολύ απογοητευμένος. Καταρχάς με την απόδοση και στη συνέχεια με το αποτέλεσμα. Η Μπράιτον ήταν η καλύτερη ομάδα και άξιζε απόλυτα τη νίκη. Υπάρχουν ορισμένα βασικά πράγματα που πρέπει να πετύχεις στην Premier League και εμείς ήμασταν πολύ μακριά από αυτά. Η ποσότητα των τεχνικών λαθών που κάναμε ήταν απαράδεκτη. Δεν σεβαστήκαμε καμία αρχή του παιχνιδιού», τόνισε αρχικά ο Βάσκος τεχνικός.

«Ήταν η πρώτη ήττα της Άρσεναλ από τον Απρίλιο και ο Αρτέτα θεωρεί πως πρέπει να γίνει μάθημα. «Πρέπει να νιώσουμε τον πόνο. Αυτό δεν θα αλλάξει την οπτική μας ούτε θα μειώσει την αξία όσων έχει πετύχει η ομάδα τις πρώτες έξι ή επτά εβδομάδες της σεζόν. Ωστόσο, σήμερα οφείλουμε να λάβουμε αυτό το μάθημα πολύ σοβαρά υπόψη, διότι τέτοια πράγματα συμβαίνουν. Πιστεύω ότι πρέπει να εξετάσουμε το συγκεκριμένο γεγονός μεμονωμένα, να αντλήσουμε τα απαραίτητα διδάγματα και στη συνέχεια να το εντάξουμε στη γενικότερη εικόνα», ανέφερε.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗPremier League

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΑΕΚ και ΑΕΛ οδηγούν την κούρσα, στην 3η θέση η Ομόνοια και τώρα... χειρόφρενο λόγω Εθνικής!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μάτωσε αλλά πέρασε θριαμβευτής από το Αγρίνιο ο ΠΑΟΚ

Super League

|

Category image

Η πίστη για τη βελτίωση και η ικανοποίηση για τη συγκομιδή

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΑΕΛ/Κωνσταντίνου: «Πάμε στην Αστυνομία για παρέμβαση στο VAR – Έχει συγχωροχάρτι ο Νταβίντ Λουίζ!»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Είμαστε εξαιρετικά ενοχλημένοι από τη διαιτησία» - Όλα όσα ζητά η Ανόρθωση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Αποθέωσε τους παίκτες του… «καλύτεροι μετά τη διακοπή»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ο συμβιβασμός ανάμεσα σε Ομόνοια Αραδίππου και Ολυμπιακό

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Αναλαμβάνω το μερίδιο ευθύνης…»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Βρέθηκε νικητής και κερδίζει 9.693.319,54 - Άλλοι δυο τυχεροί στη 2η κατηγορία

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ομόνοια Αρ. - Ολυμπιακός 1-1: Aήττητοι αλλά... Xαμένοι!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Η Ομόνοια τιμωρεί… Θα δεχθούμε κάθε απόφαση…»

Krasava ENY Ύψωνα

|

Category image

Κερδίζει τις εντυπώσεις ο νεαρός Στίβι Παναγιώτου

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι έφθασε στην τεσσάρα η Ομόνοια!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γκονζάλες: «Λειτούργησε ως αφύπνιση για εμάς...»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

BINTEO: Όσα έγιναν στο 0-0 του Άρη - Καρμιώτισσα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη