Τζολάκης και Χαλ έφαγαν σε 7 λεπτά όσα γκολ δέχθηκαν στις πρώτες 4 αγωνιστικές!

Εφιαλτικό ξεκίνημα για τη Χαλ Σίτι στο «St James' Park»!

Οι «τίγρεις» φλερτάρουν με την πρώτη φετινή ήττα τους στην Premier League, καθώς, πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο βρίσκονται πίσω στο σκορ με 2-0 από τη Νιούκαστλ!

Συγκεκριμένα, οι «καρακάξες» μπήκαν πολύ δυναμικά στο παιχνίδι και εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο τα λάθη της αντίπαλης άμυνας, με αποτέλεσμα να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα με τους Γουίλοκ και Χολ στο 3ο και το 7ο λεπτό.

Έτσι λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Τζολάκης δέχθηκε τον ίδιο αριθμό τερμάτων με όσα είχε δεχθεί στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές του πρωταθλήματος, με τον Έλληνα κίπερ, πάντως, να μην έχει ευθύνη σε κανένα από τα σημερινά γκολ.

sport-fm.gr