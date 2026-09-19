Μυθικός Κωστούλας και τριάρα της Μπράιτον στην Άρσεναλ

«Χαράλαμπος Κωστούλας. Τι ποδοσφαιριστής»…

Με αυτή τη λεζάντα πανηγύρισε η Μπράιτον το γκολ του Έλληνα στράικερ, ο οποίος ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην… ξεγυρισμένη τριάρα των «γλάρων» στην Άρσεναλ. Ο «ελληνικός εμφύλιος» μεταξύ του Κωστούλα και του Τζόλη βρήκε θριαμβευτή τον πρώτο, ο οποίος συνεχίζει να διαπρέπει στην Premier League και να κάνει… χαμό. Αυτή τη φορά, το «μενού» είχε ασίστ και γκολ, με τους «κανονιέρηδες» να γνωρίζουν την πρώτη τους ήττα.

Στους 12 παραμένει η Άρσεναλ και δίνει την ευκαιρία να ξεφύγει στο +3, έφτασε τους 10 το σύνολο του Χάσενχουτλ, παραμένοντας στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας.

Το πάρτι του… Κωστούλα με καλεσμένη την Άρσεναλ ξεκίνησε στο 31’, όταν σέρβιρε στον Γκρος το 1-0 μέσα σε ξέφρενους πανηγυρισμούς στο «Άμεξ», με τον Μπάμπη να εκτελεί με υπέροχο σουτ εκτός περιοχής τον Ράγια και να φωνάζει… «εγώ», για το 2-0 της Μπράιτον.

Το κερασάκι στην τούρτα μπήκε από νωρίς, όταν ο Αντρές στο 57ο λεπτό διαμόρφωσε το 3-0 που έμεινε μέχρι το τέλος. Με τον Τζόλη να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο στο 73’, δίνοντας τη θέση του στον Έζε, ενώ τέσσερα λεπτά μετά ο Κωστούλας πέρασε εκτός για να κάνει χώρο στον Ρούτερ, με το κοινό να του χαρίζει απλόχερα το standing ovation σε μια ιδιαίτερη ημέρα: Αυτή που η Μπράιτον γιόρτασε τα 125 χρόνια της ιστορίας της!

Πρώτη ήττα για τη Χαλ, η οποία έχασε στην έδρα της Νιούκαστλ με σκορ 2-1 και οι δύο ομάδες βρίσκονται πλέον παρέα στη βαθμολογία με 8 πόντους. Το παιχνίδι για την παρέα του Κωνσταντή Τζολάκη που ήταν εκ νέου βασικός και του Χρήστου Μουζακίτη, που ήταν εκτός αποστολής, ξεκίνησε εφιαλτικά. Η Νιούκαστλ μπήκε με το πόδι στο γκάζι, βρίσκοντας δύο τέρματα πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης.

Με τον Γουίλοκ στο 3’ να ανοίγει το σκορ και τον Χολ στο 7’ να κάνει δύο τα τέρματα της διαφοράς ανάμεσα στις ομάδες. Λίγο έλειψε να γίνουν ακόμη χειρότερα τα πράγματα για τους φιλοξενούμενους, όταν ο Τζολάκης υπέπεσε σε πέναλτι αλλά πήρε… ρεβάνς από τα 11 βήματα, βγάζοντας την εκτέλεση του Γουισά, ο οποίος μέχρι πρότινος δεν είχε αστοχήσει εκ νέου σε πέναλτι στην Premier League!

Η Χαλ έβγαλε αντίδραση, μείωσε με τον Τσο στο 67ο λεπτό και τα έπαιξε όλα για όλα στη συνέχεια, όμως το σκορ δεν άλλαξε και η Νιούκαστλ πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη, τη δεύτερή της στο φετινό πρωτάθλημα.

Τις υψηλές πτήσεις συνεχίζει και η Έβερτον, η οποία λύγισε με 1-0 την Ίπσουιτς και έφτασε τους 10 πόντους, παραμένοντας αήττητη στο πρωτάθλημα. Ο Μπάρι στο 11’ έδωσε τη λύση στους γηπεδούχους, οι οποίοι βρήκαν δεύτερο γκολ με τον ίδιο παίκτη στο 58’ που ακυρώθηκε για οφσάιντ, ενώ οι φιλοξενούμενοι τελείωσαν το ματς με ποδοσφαιριστή λιγότερο λόγω αποβολής του Φατάου με δεύτερη κίτρινη στο 67’.

sport-fm.gr