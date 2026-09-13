Η Τότεναμ έκανε μεταγραφές 500 εκ. ευρώ και ακόμη δεν έχει σκοράρει!

Η απογοητευτική πορεία της Τότεναμ στην Premier League συνεχίσθηκε με την «λευκή» ισοπαλία που παραχώρησε στην Έβερτον και με αποτέλεσμα να μην έχει νικήσει μετά από τέσσερις αγώνες στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Ενδεικτικό της αρνητικής κατάστασης στην Τότεναμ, είναι το γεγονός ότι η ομάδα του Λονδίνου δεν έχει πετύχει ούτε ένα γκολ από την αρχή της σεζόν, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην Ιστορία της σε αυτό το στάδιο της διοργάνωσης. Παρά τις αρκετές ευκαιρίες, οι παίκτες του Ρομπέρτο ​​Ντε Τζέρμπι παραμένουν απελπιστικά άστοχοι στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου και βρίσκονται στην 17η θέση της βαθμολογίας.

Αυτό το αρνητικό ρεκόρ έρχεται στο τέλος μιας ιδιαίτερα υπερβολικής καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου, με την Τότεναμ να επενδύει περισσότερα από 500 εκατομμύρια ευρώ για να ενισχύσει την ομάδα της. Ωστόσο, μέχρι τώρα, η ομάδα του Ντε Τζέρμπι έχει ήδη υποστεί δύο ήττες και έχει αναδεχθεί δύο φορές ισόπαλη, χωρίς ούτε ένα γκολ στο ενεργητικό της.