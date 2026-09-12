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Έσπασε ρεκόρ και έγραψε ιστορία με την φανέλα της Γουέστ Χαμ ο Μαυροπάνος

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Μαυροπάνος βρήκε δίχτυα στη μεγάλη νίκη της Γουέστ Χαμ επί της Ρέξαμ, γράφοντας παράλληλα το όνομά του στην ιστορία του λονδρέζικου συλλόγου.

Μετά τις Γουλβς, Ντέρμπι και Μπόλτον, η Γουέστ Χαμ έδωσε συνέχεια στο εντυπωσιακό της ξεκίνημα, συντρίβοντας το βράδυ της Παρασκευής (11/09) τη Ρέξαμ με 6-0 στο Λονδίνο. Η ομάδα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο παρέμεινε έτσι στην κορυφή της Championship, μαζί με τη Γουέστ Μπρομ, μετά από επτά αγωνιστικές.

Βασικός σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης ήταν ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, ο οποίος μάλιστα βρήκε δίχτυα με κεφαλιά για το 3-0. Με αυτό το γκολ, ο Έλληνας αμυντικός έγραψε το όνομά του στα βιβλία της ιστορίας των «σφυριών».

Το 6-0 της Γουέστ Χαμ απέναντι στη Ρέξαμ είχε έξι διαφορετικούς σκόρερ, με τους Μπόουεν, Πίροου, Μαυροπάνο, Καστεγιάνος, Καντέ και Σόλομον να βρίσκουν δίχτυα. Πρόκειται μάλιστα για επίδοση που σημειώθηκε για πρώτη φορά στην 131χρονη ιστορία του συλλόγου.

Αυτό ήταν ήδη το τρίτο γκολ του διεθνή κεντρικού αμυντικού του στο φετινό πρωτάθλημα, έχοντας προηγουμένως σκοράρει κόντρα σε Γουλβς και Μπόλτον. Για έναν κεντρικό αμυντικό οι αριθμοί του μόνο συνηθισμένοι δεν είναι. Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει την ομάδα του να επιστρέψει άμεσα στην Premier League.

Ο ίδιος αναφορικά με το ζήτημα είχε δηλώσει: «Ήταν δύσκολο να το σκέφτομαι μέσα στο καλοκαίρι, αλλά ταυτόχρονα έπρεπε να αφιερώσω λίγο χρόνο στον εαυτό μου, να χαλαρώσω και πνευματικά. Ήταν ένα καλό διάστημα ξεκούρασης και τώρα επιστρέψαμε.

Μετά από αυτό που συνέβη, είναι και δική μας δουλειά. Η ομάδα έχει στόχο να επιστρέψει στην Premier League και είναι πολύ σημαντικό όλοι να επιστρέψουν εδώ και να δώσουν το 100%».

athletiko.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗPremier League

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