ΒΙΝΤΕΟ: Show ο Μέσι, αλλά... σοκ στις καθυστερήσεις για την Ίντερ Μαϊάμι

H αναμέτρηση ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για τους φιλοξενούμενους, καθώς ο Σαμ Σάριτζ βρήκε δίχτυα μόλις στο 4ο λεπτό και έβαλε τη Νάσβιλ μπροστά στο σκορ. Η απάντηση της Ίντερ Μαϊάμι ήρθε στο 19', όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ του Λιονέλ Μέσι, η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα με αυτογκόλ του Μπέικερ-Γουάιτινγκ.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Μέσι ανέλαβε ξανά δράση. Ο Αργεντινός σταρ με ένα εκπληκτικό σουτ στο 62' έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ολοκληρώνοντας την ανατροπή και δίνοντας στην ομάδα του το προβάδισμα. Μάλιστα, ο ίδιος είχε προηγουμένως και δύο προσπάθειες που σταμάτησαν στα δοκάρια.

Η Ίντερ Μαϊάμι έδειχνε να κρατά στα χέρια της ένα πολύτιμο τρίποντο, όμως η Νάσβιλ δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Στο 91ο λεπτό, ο Σάριτζ χτύπησε ξανά και διαμόρφωσε το τελικό 2-2, στερώντας από την ομάδα του Μέσι μια μεγάλη νίκη.

Έτσι, η Ίντερ Μαϊάμι παρέμεινε στη δεύτερη θέση της ανατολικής περιφέρειας, έχοντας πλέον διαφορά εννέα βαθμών από την πρωτοπόρο Νάσβιλ.

sdna.gr