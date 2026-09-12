ΒΙΝΤΕΟ: O Ρότζερς έβαλε τέλος στο clean sheet του Τζολάκη στην Premier League!

Κάτι παραπάνω από τρεις αγωνιστικές κράτησε το clean sheet του Κωνσταντή Τζολάκη στην Premier League!

Συγκεκριμένα, μόλις στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης της Χαλ με την Τσέλσι στο Λονδίνο, οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με τον παίκτη που αποτέλεσε τον καλοκαίρι την ακριβότερη μεταγραφή Βρετανού ποδοσφαιριστή όλων των εποχών!

Ο λόγος για τον Μόργκαν Ρότζερς, ο οποίος πάτησε περιοχή και νίκησε τον Έλληνα πορτιέρε, στέλνοντας την μπάλα στην κλειστή γωνία με δυνατό σουτ με το αριστερό.

Δείτε το γκολ:

🚨 Morgan Rogers opens scoring !!!



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea 1-0 Hullpic.twitter.com/Qmxgyq5XGO — Goals Xtra (@GoalsXtra) September 12, 2026

sport-fm.gr