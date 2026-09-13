Το τελευταίο τρίτο του Μπεργκ

Ο Χένινγκ Μπεργκ στο πλαίσιο των δηλώσεων του μετά το τέλος της αναμέτρησης για την τρίτη αγωνιστική έκανε λόγο για βελτίωση στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.

Αυτό είναι αλήθεια αλλά και απόλυτα φυσιολογικά να συμβαίνει σε τόσο πρώιμο στάδιο μέσα στην σεζόν. Κι αυτό διότι η Ομόνοια ενισχύθηκε με αρκετούς νέους παίκτες για εκείνο το σημείο του γηπέδου. Ντιονί, Τανάσε, Ακιντόλα, Μοντνόρ, είναι μερικοί παίκτες που ήρθαν το καλοκαίρι στην ομάδα και προφανώς χρειάζονται χρόνο για να κατανοήσουν τι πρέπει να κάνουν εκεί.

Οι πράσινοι έκαναν αρκετά καλά πράγματα για να κερδίσουν το παιχνίδι με τον Απόλλωνα, όμως στο τέλος πήραν έναν βαθμό, όπως και ο αντίπαλος.

Δεν πρόκειται για ένα καταστροφικό αποτέλεσμα. Είναι όμως ένα παιχνίδι με διδάγματα. Τέτοια ντέρμπι ειδικά στην έδρα της, η Ομόνοια θα βρει κι άλλα μπροστά της. Και μπορεί η απόδοσή της στα επόμενα να είναι περίπου όπως ήταν με τον Απόλλωνα.

Αυτό που θα πρέπει να διαφέρει στις επόμενες φορές είναι το γκολ. Η ηρεμία και η σωστή εκτέλεση. Αυτά ήταν μεταξύ άλλων, πράγματα που έλειψαν το Σάββατο (12/9) στο ΓΣΠ από την Ομόνοια.

Πράγματα που μπορούν εύκολα να βελτιωθούν και να αλλάξουν με την δουλειά στις προπονήσεις και την ροή αγώνων.

Σ΄ένα γενικό πάντως πλαίσιο, το τριφύλλι συνεχίζει να βελτιώνεται συγκριτικά με το ξεκίνημα και να αποκτά την ταυτότητα που είχε πέρυσι.

Το ισόπαλο αποτέλεσμα είναι πάντα μέρος της ιστορίας ενός αγώνα ντέρμπι.