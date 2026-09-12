«Όρθια» και στο «Στάμφορντ Μπριτζ» η Χαλ του Τζολάκη, γκέλαρε εντός η Λίβερπουλ
ΓΗΠΕΔΟ
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Πολλές οι εκπλήξεις στην 4η αγωνιστική της Premier League.
Η καταπληκτική (και αήττητη) πορεία της νεοφώτιστης Χαλ στην εφετινή Premier League συνεχίζεται, με τον Κωνσταντίνο Τζολάκη να είναι για άλλη μία φορά ο «φύλακας-άγγελός» της. Οι «τίγρεις» έφυγαν αλώβητοι κι απ' το «Στάμφορντ Μπριτζ» αποσπώντας ισοπαλία 2-2 απ' την Τσέλσι, με τον διεθνή Έλληνα γκολκίπερ να είναι ξανά πρωταγωνιστής με 4 «μεγάλες» επεμβάσεις στις προσπάθειες των επιθετικών των «μπλε».
Η Τσέλσι προηγήθηκε μόλις στο 7ο λεπτό με τον Ρότζερς, ο οποίος έγινε ο πρώτος παίκτης που παραβίασε φέτος την εστία της Χαλ. Οι φιλοξενούμενοι, ωστόσο, κατάφεραν εντελώς... αθόρυβα να «γυρίσουν» το σκορ με δύο γκολ του Μπελουμί, ο οποίος έπιασε στον... ύπνο την άμυνα της ομάδας του Τσάμπι Αλόνσο. Η Τσέλσι κατάφερε εντέλει να «σώσει» τον βαθμό με ένα τέρμα του Ζοάο Πέδρο στο 66'. Ο Χρήστος Μουζακίτης έμεινε εκτός αποστολής για τη Χαλ.
Η Νότιγχαμ Φόρεστ με γκολ του Ιγκόρ Ζεσούς στο 88ο λεπτό, έφυγε με νίκη 2-1 απ' την έδρα της Άστον Βίλα, η οποία εξακολουθεί να απογοητεύει, μένοντας για τέταρτο σερί παιχνίδι χωρίς νίκη. Αντίστοιχα... απογγοητευτική ήταν και η εικόνα της Λίβερπουλ η οποία παραχώρησε «λευκή» ισοπαλία στη Φούλαμ (0-0) και μολονότι είναι αήττητη (1 νίκη, 3 ισοπαλίες), παραμένει μακριά απ' την κορυφή.
Στο "Selhurst Park" η Ίπσουιτς με... buzzer beater του Φλέμινγκ στο 90ό λεπτό, πήρε ένα μεγάλο διπλό στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας (3-2) κι ανέβηκε στην 7η θέση, πιάνοντας στους 6 βαθμούς τις Λίβερπουλ και Μπρέντφορντ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 4ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League έχουν ως εξής:
Άστον Βίλα-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2
(74' Άλισον - 46' Ντελάπ, 88' Ιγκόρ Ζεσούς)
Μπόρνμουθ-Μπρέντφορντ 2-2
(38' Κλάιφερτ, 52' Ταβερνίερ - 34', 56' Σαντέ)
Τσέλσι-Χαλ 2-2
(7' Ρότζερς, 66' Ζοάο Πέδρο - 28', 34' Μπελουμί)
Κρίσταλ Πάλας-Ίπσουιτς 2-3
(14 Χαλαϊλί, 75' Λάρσεν - 23' Έμερσον, 45' Ντέιβις, 90' Φλέμινγκ)
Λίβερπουλ-Φούλαμ 0-0
Τότεναμ-Έβερτον 19:30
Σάντερλαντ-Άρσεναλ 22:00
Κυριακή 13/09
Κόβεντρι-Μπράιτον
Μάντσεστερ Γ.-Μάντσεστερ Σίτι
Δευτέρα 14/09
Λιντς-Νιούκαστλ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Μάντσεστερ Σίτι 9 -3αγ.
Άρσεναλ 9 -3αγ.
Χαλ 8
Τσέλσι 7
Μπρέντφορντ 6
Λίβερπουλ 6
Ίπσουιτς 6
Νιούκαστλ 5 -3αγ.
Έβερτον 5 -3αγ.
Λιντς 5 -3αγ.
Νότιγχαμ Φόρεστ 5
Μπράιτον 4 -3αγ.
Μάντσεστερ Γ. 4 -3αγ.
Σάντερλαντ 4 -3αγ.
Μπόρνμουθ 3
Κρίσταλ Πάλας 3
Φούλαμ 1
Τότεναμ 1 -3αγ.
Άστον Βίλα 1
Κόβεντρι 0 -3αγ.