«Όρθια» και στο «Στάμφορντ Μπριτζ» η Χαλ του Τζολάκη, γκέλαρε εντός η Λίβερπουλ

Η καταπληκτική (και αήττητη) πορεία της νεοφώτιστης Χαλ στην εφετινή Premier League συνεχίζεται, με τον Κωνσταντίνο Τζολάκη να είναι για άλλη μία φορά ο «φύλακας-άγγελός» της. Οι «τίγρεις» έφυγαν αλώβητοι κι απ' το «Στάμφορντ Μπριτζ» αποσπώντας ισοπαλία 2-2 απ' την Τσέλσι, με τον διεθνή Έλληνα γκολκίπερ να είναι ξανά πρωταγωνιστής με 4 «μεγάλες» επεμβάσεις στις προσπάθειες των επιθετικών των «μπλε».

Η Τσέλσι προηγήθηκε μόλις στο 7ο λεπτό με τον Ρότζερς, ο οποίος έγινε ο πρώτος παίκτης που παραβίασε φέτος την εστία της Χαλ. Οι φιλοξενούμενοι, ωστόσο, κατάφεραν εντελώς... αθόρυβα να «γυρίσουν» το σκορ με δύο γκολ του Μπελουμί, ο οποίος έπιασε στον... ύπνο την άμυνα της ομάδας του Τσάμπι Αλόνσο. Η Τσέλσι κατάφερε εντέλει να «σώσει» τον βαθμό με ένα τέρμα του Ζοάο Πέδρο στο 66'. Ο Χρήστος Μουζακίτης έμεινε εκτός αποστολής για τη Χαλ.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ με γκολ του Ιγκόρ Ζεσούς στο 88ο λεπτό, έφυγε με νίκη 2-1 απ' την έδρα της Άστον Βίλα, η οποία εξακολουθεί να απογοητεύει, μένοντας για τέταρτο σερί παιχνίδι χωρίς νίκη. Αντίστοιχα... απογγοητευτική ήταν και η εικόνα της Λίβερπουλ η οποία παραχώρησε «λευκή» ισοπαλία στη Φούλαμ (0-0) και μολονότι είναι αήττητη (1 νίκη, 3 ισοπαλίες), παραμένει μακριά απ' την κορυφή.

Στο "Selhurst Park" η Ίπσουιτς με... buzzer beater του Φλέμινγκ στο 90ό λεπτό, πήρε ένα μεγάλο διπλό στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας (3-2) κι ανέβηκε στην 7η θέση, πιάνοντας στους 6 βαθμούς τις Λίβερπουλ και Μπρέντφορντ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 4ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League έχουν ως εξής:

Άστον Βίλα-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2

(74' Άλισον - 46' Ντελάπ, 88' Ιγκόρ Ζεσούς)

Μπόρνμουθ-Μπρέντφορντ 2-2

(38' Κλάιφερτ, 52' Ταβερνίερ - 34', 56' Σαντέ)

Τσέλσι-Χαλ 2-2

(7' Ρότζερς, 66' Ζοάο Πέδρο - 28', 34' Μπελουμί)

Κρίσταλ Πάλας-Ίπσουιτς 2-3

(14 Χαλαϊλί, 75' Λάρσεν - 23' Έμερσον, 45' Ντέιβις, 90' Φλέμινγκ)

Λίβερπουλ-Φούλαμ 0-0

Τότεναμ-Έβερτον 19:30

Σάντερλαντ-Άρσεναλ 22:00

Κυριακή 13/09

Κόβεντρι-Μπράιτον

Μάντσεστερ Γ.-Μάντσεστερ Σίτι

Δευτέρα 14/09

Λιντς-Νιούκαστλ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Μάντσεστερ Σίτι 9 -3αγ.

Άρσεναλ 9 -3αγ.

Χαλ 8

Τσέλσι 7

Μπρέντφορντ 6

Λίβερπουλ 6

Ίπσουιτς 6

Νιούκαστλ 5 -3αγ.

Έβερτον 5 -3αγ.

Λιντς 5 -3αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ 5

Μπράιτον 4 -3αγ.

Μάντσεστερ Γ. 4 -3αγ.

Σάντερλαντ 4 -3αγ.

Μπόρνμουθ 3

Κρίσταλ Πάλας 3

Φούλαμ 1

Τότεναμ 1 -3αγ.

Άστον Βίλα 1

Κόβεντρι 0 -3αγ.