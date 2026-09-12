ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Αρτέτα απάντησε στον Γκάμπριελ Ζεσούς

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Ο Μίκελ Αρτέτα εμφανίσθηκε «έκπληκτος» από τις δηλώσεις του Γκάμπριελ Ζεσούς σχετικά με την μεταγραφή του στην Μπαρτσελόνα.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός ισχυρίσθηκε ότι «κανείς δεν του είχε πει κάτι» για την αποχώρησή του από την Άρσεναλ. Αυτή η εκδοχή των γεγονότων αμφισβητήθηκε από τον πρώην προπονητή του, ο οποίος υποστηρίζει ότι μίλησε μαζί του προσωπικά: «Είχα μια ιδιωτική συζήτηση με τον Γκάμπι στα αποδυτήρια. Δεν θα αποκαλύψω τι ειπώθηκε, αλλά αυτό που συζητήσαμε ήταν κυρίως θέμα ευγνωμοσύνης. Μερικές φορές, όταν πρέπει να μεταφέρεις άσχημα νέα ή κάτι που το άτομο δεν περιμένει, κάποιος πρέπει να παίξει τον κακό. Εάν πρέπει να είμαι εγώ, τότε θα είμαι εγώ».

Ο Αρτέτα προτιμά πλέον, να επικεντρωθεί στην μακροπρόθεσμη σχέση που θα διατηρήσει με τον Ζεσούς παρά στις εντάσεις γύρω από την αποχώρησή του. «Αυτό που είναι σημαντικό είναι τι θα συμβεί τρεις ή έξι μήνες αργότερα», συνέχισε, αναφέροντας ως παράδειγμα τον Λεάντρο Τροσάρ, ο οποίος πρόσφατα επέστρεψε στα αποδυτήρια των «Κανονιέρηδων» για έναν αγώνα εναντίον της Τσέλσι. «Δόξα τω Θεώ, με όλους τους παίκτες που έφυγαν, οι σχέσεις παρέμειναν πολύ καλές. Ελπίζω να συμβεί το ίδιο και με τον Ζεσούς». 

Ο Γκάμπριελ Ζεσούς έφυγε από την Άρσεναλ αυτό το καλοκαίρι για να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2029 με την Μπαρτσελόνα, όπου διαδέχθηκε τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι μετά από μια τελευταία σεζόν στο Λονδίνο, που «αμαυρώθηκε» από σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο.

sdna.gr

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗPremier League

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Το NBA παίρνει αποφάσεις: Η επέκταση στην Ευρώπη και το σκάνδαλο των Κλίπερς

NBA

|

Category image

Κόντης: «Κάθε μέρα λέω στους παίκτες να κάνουν ένα βήμα παραπάνω και το κάνουν - Είναι δικό τους αυτό, 100%»

Super League

|

Category image

Το τεράστιο χρηματικό έπαθλο που κέρδισε ο Τεντόγλου με τη νίκη στο Ultimate Championship

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Κόβατς για Καρέτσα: «Ευτυχώς δεν βρέθηκε κάτι ανησυχητικό» - Πότε θα επιστρέψει στις προπονήσεις

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Μπεργκ: «Αν βελτιωθούμε λίγο στο τελευταίο τρίτο...» - Τι είπε για την αποβολή του

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Καλώς την Ανόρθωση, η... προσγείωση του ΑΠΟΕΛ και ο συμβιβασμός στο ΓΣΠ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τρέλα στον ΟΦΗ: Ετοιμάζουν υποδοχή οι οπαδοί του μετά το διπλό στο Καραϊσκάκη!

Super League

|

Category image

Λοσάδα: «Πληρώνομαι για να βρίσκω λύσεις»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Αλγκουαθίλ: «Καμία δικαιολογία, είμαι το ίδιο πληγωμένος με τον κόσμο»

Super League

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα του Ομόνοια - Απόλλων

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Χωρίς Μπεργκ στα επόμενα δύο η Ομόνοια - Ο Αθανασίου του έδειξε κόκκινη μετά το σφύριγμα της λήξης!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Άσφαιρη ξανά στο «σπιτικό» της η Ομόνοια και ο Απόλλωνας δεν... χαλάστηκε

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μία ακόμη κορυφή για τον Μίλτο: Κατέκτησε το Ultimate Championship ο Τεντόγλου!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Ούτε τώρα σκόραρε η Τότεναμ και νέα γκέλα!

Premier League

|

Category image

Όρθια στη Ρώμη παρά το 2-0 της Λάτσιο η Μίλαν

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Διαβαστε ακομη