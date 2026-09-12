Τρέλα… διαρκείας στον Παναθηναϊκό: Ξεπέρασε τις 16.000 κάρτες και συνεχίζεται η ζήτηση!

Ξεπέρασε τα 16.000 εισιτήρια διαρκείας και συνεχίζει ο Παναθηναϊκός. Το «τριφύλλι», σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση, έχει «σπάσει» το συγκεκριμένο φράγμα, με τη ζήτηση του κόσμου να παραμένει σε άκρως ικανοποιητικά επίπεδα.

Υπενθυμίζεται ότι η πώληση των διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 δεν αφορά μόνο τη νέα σεζόν, αλλά συνδέεται και με την προτεραιότητα απόκτησης των διαρκείας για το νέο σπίτι του «τριφυλλιού» που χτίζεται στον Βοτανικό.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη του δικαιώματος προτεραιότητας αποτελεί η ιδιότητα μέλους του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού για όσους είναι άνω των 18 ετών.

sport-fm.gr