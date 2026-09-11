Εργαζόμενοι της Αρσεναλ φοβούνται τις περικοπές θέσεων εργασίας από τους Αμερικανούς συμβούλους

Σε αγωνιστικό επίπεδο η Άρσεναλ δεν έχει τίποτα να φοβηθεί. Η ομάδα επέστρεψε μετά από 22 χρόνια στην κορυφή της Premier League, φέτος θεωρείται το φαβορί για να διατηρήσει τα σκήπτρα, παρόλα αυτά αρκετοί εργαζόμενοι στην ομάδα φοβούνται ότι θα χάσουν τη δουλειά τους.

Όπως αποκαλύπτει η Daily Mail, η αμερικανική συμβουλευτική εταιρεία Boston Consulting Group (BCG) πραγματοποιεί εδώ και τρεις μήνες μια αξιολόγηση στον σύλλογο και στόχος δεν είναι απλώς η οργάνωση ή η αναδιάρθρωση. Στόχος είναι οι περικοπές!

Ο διευθύνων σύμβουλος της BCG, Ζαν-Πολ Πετράνκα, έχει προκαλέσει διχασμό στα γραφεία του συλλόγου, αν και άνθρωποι από το εσωτερικό της Άρσεναλ επιμένουν ότι η BCG βρίσκεται εντός των τειχών για να βοηθήσει στην ανάπτυξη της επιχείρησης, στην αξιοποίηση με στόχο την επιτυχία και στη διασφάλιση μιας παρατεταμένης περιόδου υψηλών επιδόσεων.

Παρόλα αυτά, πηγές ενημερώνουν ότι πολλά μέλη του προσωπικού θεωρούν πως οι περικοπές θέσεων εργασίας είναι αναπόφευκτες και ότι υπάρχει η αντίληψη πως το ποδοσφαιρικό τμήμα της επιχείρησης δεν θα επηρεαστεί.

Ο Πετράνκα, ο οποίος αναφέρεται στον διευθύνοντα σύμβουλο της Άρσεναλ, Ρίτσαρντ Γκάρλικ , διαθέτει «περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στην παροχή συμβουλών σε ανώτατα στελέχη στο Ηνωμένο Βασίλειο και διεθνώς, σχετικά με τη στρατηγική, τον μετασχηματισμό και την οργανωτική απόδοση», σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο βιογραφικό του εντός της ιστοσελίδας της BCG.

Η Αρσεναλ αρνήθηκε να σχολιάσει, ωστόσο θεωρείται ότι η επίτευξη μεγαλύτερης αποδοτικότητας αποτελεί μέρος των αρμοδιοτήτων του Πετράνκα. Έτσι, υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία στο εμπορικό τμήμα, με ορισμένους εργαζομένους να δυσκολεύονται να κατανοήσουν τη λογική πίσω από πιθανές περικοπές, εφόσον τελικά πραγματοποιηθούν.

Το καλοκαίρι, το συγκεκριμένο τμήμα έχασε την επικεφαλής του, Ζουλιέτ Σλοτ, η οποία αποχώρησε έπειτα από σχεδόν πέντε χρόνια στον σύλλογο, μια περίοδο κατά την οποία η Άρσεναλ κατέγραψε έσοδα-ρεκόρ. Υπάρχει επίσης η άποψη ότι οποιαδήποτε αναδιάρθρωση σε αυτόν τον τομέα θα ήταν εξαιρετικά κοντόφθαλμη, δεδομένου ότι η Άρσεναλ, όπως και πολλοί άλλοι σύλλογοι, βασίζεται στην αύξηση των εσόδων προκειμένου να διασφαλίσει ότι συμμορφώνεται με τους κανονισμούς της Premier League και της UEFA σχετικά με τις δαπάνες.

Ένα μέλος του προσωπικού, το οποίο μίλησε στην Daily Mail υπό καθεστώς ανωνυμίας, δήλωσε πως «όλοι ήταν ενθουσιασμένοι με την επιτυχία της ομάδας την περασμένη σεζόν, όμως δεν πέρασε απαρατήρητο το γεγονός ότι το ποδοσφαιρικό τμήμα, φαίνεται να είναι προστατευμένο από οποιεσδήποτε αλλαγές. Δεν φαίνεται σωστό το γεγονός ότι, δεδομένων των χρημάτων που δαπανώνται εκεί, απλοί άνθρωποι που έχουν λογαριασμούς και στεγαστικά δάνεια να πληρώσουν αισθάνονται ότι απειλούνται».

Ίσως τελικά, το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της υπόθεσης να βρίσκεται στην ίδια τη φύση της ιδιοκτησίας της Άρσεναλ. Ο σύλλογος ανήκει στον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο Σταν Κρένκε, επικεφαλής της Kroenke Sports & Entertainment (KSE), ενός από τους μεγαλύτερους αθλητικούς ομίλους στον κόσμο.

Ο Κρένκε έχει δημιουργήσει μια πραγματική αθλητική αυτοκρατορία, με παρουσία στο NFL μέσω των Λος Άντζελες Ραμς, στο NBA μέσω των Ντένβερ Νάγκετς, στο NHL μέσω των Κολοράντο Άβαλανς, στο MLS μέσω των Κολοράντο Ράπιντς, στο αγγλικό ποδόσφαιρο μέσω της Άρσεναλ και τις τελευταίες μέρες έγινε και ο ιδιοκτήτης των Λος Άντζελες Έιντζελς του MLB.

Η επιχειρηματική φιλοσοφία του Κρένκε είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την έννοια της αποδοτικότητας, της ανάπτυξης και της μεγιστοποίησης της αξίας των αθλητικών οργανισμών που ελέγχει. Όπως είναι συνδεδεμένη και με τις απολύσεις εργατικού δυναμικού.

athletiko.gr