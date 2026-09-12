Καταγγελία Νέας Σαλαμίνας για την διαιτησία: «Μιλάτε πολύ»
ΓΗΠΕΔΟ
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Ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Σαλαμίνας, Λοΐζος Μωυσέως παραχώρησε δηλώσεις στον SuperSport 104 και την εκπομπή «Στα Πέταλα»
Η Νέα Σαλαμίνα ηττήθηκε στο φινάλε του αγώνα από την ΑΕΛ με τους ερυθρόλευκους σε ακόμα ένα ματς να έχουν έντονα παράπονα από την διαιτησία της αναμέτρησης.
Μάλιστα, ο Ε.Τ της ομάδας έκανε λόγο για ένα περιστατικό που έλαβε χώρα στο «Αλφαμέγα».
Ο Λοΐζος Μωυσέως σημείωσε πως η διαιτητική ομάδα απευθύνομενη σε μέλη του Δ.Σ της Νέας Σαλαμίνας είπε χαρακτηριστικά «Μιλάτε πολύ...».