Καταγγελία Νέας Σαλαμίνας για την διαιτησία: «Μιλάτε πολύ»

Η Νέα Σαλαμίνα ηττήθηκε στο φινάλε του αγώνα από την ΑΕΛ με τους ερυθρόλευκους σε ακόμα ένα ματς να έχουν έντονα παράπονα από την διαιτησία της αναμέτρησης.

Μάλιστα, ο Ε.Τ της ομάδας έκανε λόγο για ένα περιστατικό που έλαβε χώρα στο «Αλφαμέγα».

Ο Λοΐζος Μωυσέως σημείωσε πως η διαιτητική ομάδα απευθύνομενη σε μέλη του Δ.Σ της Νέας Σαλαμίνας είπε χαρακτηριστικά «Μιλάτε πολύ...».