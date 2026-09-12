Διπλό πλήγμα στον ΑΠΟΕΛ πριν την Ανόρθωση!

Μεγάλη ατυχία στον ΑΠΟΕΛ ενόψει του αποψινού (12/9, 19:00) ντέρμπι με την Ανόρθωση στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής.

O Άλβαρο Καρίγιο τραυματίστηκε στην προπόνηση και τέθηκε νοκ άουτ από το ντέρμπι στο «Αντώνης Παπαδόπουλος». Και δεν είναι μόνο ο τραυματισμός του Ισπανού που πονοκεφαλιάζει τον Νίκο Παπαδόπουλο.

Ο Κωνσταντίνος Λαΐφης ο οποίος επίσης αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού βρίσκεται μεν στην αποστολή αλλά δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι.

Δείτε την αποστολή: