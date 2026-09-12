Διπλό πλήγμα στον ΑΠΟΕΛ πριν την Ανόρθωση!
ΓΗΠΕΔΟ
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Τραυματίστηκαν οι Καρίγιο και Λαΐφης
Μεγάλη ατυχία στον ΑΠΟΕΛ ενόψει του αποψινού (12/9, 19:00) ντέρμπι με την Ανόρθωση στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής.
O Άλβαρο Καρίγιο τραυματίστηκε στην προπόνηση και τέθηκε νοκ άουτ από το ντέρμπι στο «Αντώνης Παπαδόπουλος». Και δεν είναι μόνο ο τραυματισμός του Ισπανού που πονοκεφαλιάζει τον Νίκο Παπαδόπουλο.
Ο Κωνσταντίνος Λαΐφης ο οποίος επίσης αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού βρίσκεται μεν στην αποστολή αλλά δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι.
Δείτε την αποστολή: