Stoiximan: Πληθώρα επιλογών στα ντέρμπι Ανόρθωση – ΑΠΟΕΛ και Ομόνοια – Απόλλων

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Δύο μεγάλες αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, με Ανόρθωση και ΑΠΟΕΛ να αναμετρώνται στις 19:00 στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» και Ομόνοια και Απόλλωνα να παίρνουν σειρά στις 20:00 στο ΓΣΠ.

Στο Ανόρθωση – ΑΠΟΕΛ, η Stoiximan δίνει ξεκάθαρο προβάδισμα στους «γαλαζοκίτρινους», με το διπλό στο 1.78. Η νίκη της Ανόρθωσης προσφέρεται στο 4.30, ενώ η ισοπαλία βρίσκεται στο 3.65.

Πληθώρα επιλογών υπάρχει και στις ειδικές αγορές του ντέρμπι. Το ενδεχόμενο να καταλογιστεί πέναλτι προσφέρεται στο 3.10, ενώ το «Όχι» δίνεται στο 1.34.

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Μία ώρα αργότερα, Ομόνοια και Απόλλων τίθενται αντιμέτωποι στο ΓΣΠ. Η Stoiximan προσφέρει τον άσο της Ομόνοιας στο 1.75, την ισοπαλία στο 3.70 και τη νίκη του Απόλλωνα στο 4.45.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αγορά για σκορ που θα εμφανιστεί οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι. Το 1-0 προσφέρεται στο 1.55, το 1-1 στο 2.37 και το 0-1 στο 2.62. Για το 2-0 η απόδοση ανεβαίνει στο 2.80, για το 2-1 στο 3.40, ενώ το 1-2 προσφέρεται στο 5.70.

Πέραν των πιο πάνω, η Stoiximan διαθέτει επιλογές για Over/Under, γκολ, ημίχρονο, ειδικά στοιχήματα, χάντικαπ, ασιατικές αγορές και λεπτά, καθώς και δυνατότητα δημιουργίας Bet Builder.

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