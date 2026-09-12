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Stoiximan: Πληθώρα επιλογών στα ντέρμπι Ανόρθωση – ΑΠΟΕΛ και Ομόνοια – Απόλλων

ΓΗΠΕΔΟ

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Πληθώρα επιλογών υπάρχει και στις ειδικές αγορές του ντέρμπι. Το ενδεχόμενο να καταλογιστεί πέναλτι προσφέρεται στο 3.10, ενώ το «Όχι» δίνεται στο 1.34.

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Δύο μεγάλες αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, με Ανόρθωση και ΑΠΟΕΛ να αναμετρώνται στις 19:00 στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» και Ομόνοια και Απόλλωνα να παίρνουν σειρά στις 20:00 στο ΓΣΠ.  

Στο Ανόρθωση – ΑΠΟΕΛ, η Stoiximan δίνει ξεκάθαρο προβάδισμα στους «γαλαζοκίτρινους», με το διπλό στο 1.78. Η νίκη της Ανόρθωσης προσφέρεται στο 4.30, ενώ η ισοπαλία βρίσκεται στο 3.65. 

Πληθώρα επιλογών υπάρχει και στις ειδικές αγορές του ντέρμπι. Το ενδεχόμενο να καταλογιστεί πέναλτι προσφέρεται στο 3.10, ενώ το «Όχι» δίνεται στο 1.34. 

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Μία ώρα αργότερα, Ομόνοια και Απόλλων τίθενται αντιμέτωποι στο ΓΣΠ. Η Stoiximan προσφέρει τον άσο της Ομόνοιας στο 1.75, την ισοπαλία στο 3.70 και τη νίκη του Απόλλωνα στο 4.45. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αγορά για σκορ που θα εμφανιστεί οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι. Το 1-0 προσφέρεται στο 1.55, το 1-1 στο 2.37 και το 0-1 στο 2.62. Για το 2-0 η απόδοση ανεβαίνει στο 2.80, για το 2-1 στο 3.40, ενώ το 1-2 προσφέρεται στο 5.70. 

Πέραν των πιο πάνω, η Stoiximan διαθέτει επιλογές για Over/Under, γκολ, ημίχρονο, ειδικά στοιχήματα, χάντικαπ, ασιατικές αγορές και λεπτά, καθώς και δυνατότητα δημιουργίας Bet Builder. 

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