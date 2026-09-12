Premier League - 4η αγωνιστική: Το Μάντσεστερ χωρίζεται στα δύο για τη μονομαχία της Γιουνάιτεντ με τη Σίτι

Η Premier League μπαίνει στην 4η στροφή της και η μονομαχία που ξεχωρίζει είναι ο εμφύλιος του Μάντσεστερ.

Η Γιουνάιτεντ θα φιλοξενήσει στο Ολντ Τράφορντ τη Σίτι, σε μία μάχη που και οι δύο ομάδες θέλουν να αποδείξουν πολλά. Το μεγάλο ντέρμπι αναμένεται να συγκεντρώσει όλα τα βλέμματα, καθώς οι δύο αντίπαλοι αναζητούν μία σημαντική νίκη.

Η ομάδα του Μίκαελ Κάρικ ακόμη δεν έχει βρει τα πατήματά της στη νέα αγωνιστική σεζόν και ψάχνει μία μεγάλη νίκη για να δείξει σε ολόκληρη την Αγγλία ότι και φέτος δεν πρόκειται να περάσει απαρατήρητη, με στόχο, σαφώς, το βήμα παραπάνω.

Από την άλλη πλευρά, η Σίτι βρίσκεται στη μετά Πεπ Γκουαρδιόλα εποχή και, με τον Έντσο Μαρέσκα στο τιμόνι της ομάδας, θέλει να στεφθεί άξιος αντικαταστάτης του, ενώ επιβάλλεται να μπει δυναμικά στον χορό των ντέρμπι.

Αναλυτικά η 4η αγωνιστική της Premier League:

Σάββατο 12/09Μπόρνμουθ-Μπρέντφορντ (17:00)

Άστον Βίλα-Νότιγχαμ Φόρεστ (17:00)

Τσέλσι-Χαλ (17:00)

Κρίσταλ Πάλας-Ίπσουιτς (17:00)

Λίβερπουλ-Φούλαμ (17:00)

Τότεναμ-Έβερτον (19:30)

Σάντερλαντ-Άρσεναλ (22:00)

Κυριακή 13/09Κόβεντρι-Μπράιτον (16:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μάντσεστερ Σίτι (18:30)

Λιντς-Νιούκαστλ (22:00)

Αναλυτικά η 5η αγωνιστική της Premier League:Παρασκευή 18/09Μπρέντφορντ-Τσέλσι (22:00)

Σάββατο 19/09Τότεναμ-Άστον Βίλα (14:30)

Μπράιτον-Άρσεναλ (17:00)

Έβερτον-Ίπσουιτς (17:00)

Νιούκαστλ-Χαλ (17:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Κόβεντρι (19:30)

Κυριακή 20/09Μπόρνμουθ-Λίβερπουλ (16:00)

Λιντς-Κρίσταλ Πάλας (16:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Σάντερλαντ (16:00)

Φούλαμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:30)