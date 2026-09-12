Επιλογές μετά τα απρόοπτα
ΓΗΠΕΔΟ
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Άλλαξαν τα πλάνα του Ελλαδίτη προπονητή του ΑΠΟΕΛ ενόψει Ανόρθωσης
Καρίγιο και Λαΐφης δεν υπολογίζονται για το ντέρμπι του ΑΠΟΕΛ με την Ανόρθωση και πλέον ο Νίκος Παπαδόπουλος έχει αναπροσαρμόσει το πλάνο του όσον αφορά τις επιλογές στα στόπερ.
Η λογική λέει πως οι Ντέγκενεκ και Αγγελόπουλος θα βρίσκονται στην αρχική εντεκάδα αντικαθιστώντας τους δύο τραυματίες συμπαίκτες τους.
Από εκει και πέρα, θυμίζουμε πως εκτός είναι και ο Ντάλσιο, ωστόσο σε ότι έχει να κάνει με τα χαφ, ο Παπαδόπουλος έχει επιλογές.