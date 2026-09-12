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Κανονικά η διεξαγωγή του Super Cup της Euroleague

ΓΗΠΕΔΟ

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Κανονικά θα διεξαχθεί το πρώτο Super Cup της Euroleague με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, με τις ομάδες να παίρνουν τις αναγκαίες διαβεβαιώσεις.

Το πρώτο Super Cup της Euroleague είναι γεγονός και θα διεξαχθεί το διάστημα 18-19 Σεπτεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι. Μία διοργάνωση που συζητήθηκε αρκετά πριν καν γίνει, με την διεξαγωγή της ή μη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να αμφισβητείται λόγω της εμπόλεμης κατάταστης και της αναστάτωσης στην ευρύτερη περιοχή. 

Δεδομένα οι ομάδες ανησύχησαν τόσο για την ασφάλειά τους όσο και για την ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων, με την Euroleague μάλιστα να διαψεύδει με ενημέρωσή της τα όποια δημοσιεύματα αφορούσαν την αναβολή του Super Cup. 

Αφού λοιπόν ο Ολυμπιακός, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Φενέρμπαχτσε πήραν τις απαραίτητες εγγυήσεις και διαβεβαιώσεις ότι το πρώτο Super Cup θα διεξαχθεί με ασφάλεια, θα μπουν στην διαδικασία να ταξιδέψουν. 

Οι ημερομηνίες και οι ώρες των αγώνων 

Με την σιγουριά λοιπόν πως το Super Cup θα διεξαθεί και η Etihad Arena θα το φιλοξενήσει, το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής: 

18 Σεπτεμβρίου

  • Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε (17:00)
  • Dubai BC - Ρεάλ Μαδρίτης (20:00)

19 Σεπτεμβρίου 

  • Μικρός τελικός (17:00)
  • Τελικός (20:00)

athletiko.gr

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

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