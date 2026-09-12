Αποστολή... αποδείξεων στη Λευκωσία

Όχι πως δεν ήταν δύσκολα και τα δύο προηγούμενα παιχνίδια με Άρη και Ανόρθωση, ειδικά από τη στιγμή που σε αμφότερα οι κυανόλευκοι αγωνίστηκαν με σοβαρές απουσίες. Ωστόσο, η αποστολή απέναντι στην περσινή πρωταθλήτρια στην έδρα της έχει σαφώς υψηλότερο βαθμό δυσκολίας. Από την άλλη πλευρά, η αναμέτρηση αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για το συγκρότημα του Ερνάν Λοσάδα να αποδείξει απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο τις αρετές και ικανότητές του. Επιπλέον, ένα ενδεχόμενο διπλό στη Λευκωσία θα δημιουργήσει από νωρίς τις συνθήκες για μια πρωταγωνιστική πορεία, εκτοξεύοντας παράλληλα την ψυχολογία των ποδοσφαιριστών στα ύψη.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας ο Αργεντινός προπονητής δούλεψε στις αδυναμίες που έδειξε η ομάδα του στα δύο πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος, με στόχο να παρουσιαστεί έτοιμη γι’ αυτή τη δύσκολη αναμέτρηση. Το πρόσημο στην επίθεση είναι θετικό με πέντε γκολ στο ξεκίνημα, ωστόσο, είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης ώστε η ομάδα να γίνει πολύ πιο αποτελεσματική.

Την ίδια ώρα, τα τρία γκολ που δέχτηκαν οι κυανόλευκοι προβληματίζουν, όπως και γενικά η αμυντική τους συμπεριφορά, που χρειάζεται διόρθωση. Αυτό το ξέρει πολύ καλά ο Λοσάδα, που έδωσε βάρος σε αυτό τον τομέα στις προπονήσεις.

Στο αποψινό ντέρμπι ο προπονητής των κυανολεύκων θέλει να δει από τους παίκτες του απόλυτη ισορροπία στις γραμμές, καλή κυκλοφορία της μπάλας, ουσία στην τελική προσπάθεια και, ασφαλώς, σωστή κάλυψη των χώρων στα μεσοαμυντικά καθήκοντα. Σε ό,τι αφορά τις επιλογές του Λοσάδα, αυτές θα είναι αυξημένες, καθώς επιστρέφουν οι Mπράντον Τόμας και Βέισμπεκ από τιμωρία. Φυσικά, δεν λείπουν τα προβλήματα μιας και εκτός επιλογών είναι οι τραυματίες Λιούμπιτς, Μπράουν και Ανδρέου.