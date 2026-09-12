Ο Ντεμπελέ αποθεώνει τον Κβαρατσχέλια: «Τον αποκαλούμε... Κβαραντόνα»

Το εγκώμιο του Χβίτσα Κβαρατσχέλια έπλεξε ο Ουσμάν Ντεμπελέ, μιλώντας με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον συμπαίκτη του στην Παρί Σεν Ζερμέν και τη σημασία που έχει στο παιχνίδι των Παριζιάνων.

Οι δύο ποδοσφαιριστές βρίσκονται μεταξύ των υποψηφίων για τη Χρυσή Μπάλα, με τον Ντεμπελέ να στέκεται στην εξαιρετική περσινή σεζόν του Γεωργιανού μεσοεπιθετικού και να τον χαρακτηρίζει κομβικό για την ομάδα του.

«Πέρυσι ο Κβάρα είχε μια απίστευτη σεζόν. Είναι πολύ, πολύ σημαντικός για εμάς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γάλλος άσος.

Μάλιστα, ο Ντεμπελέ αποκάλυψε και τα παρατσούκλια που έχουν δώσει στον Κβαρατσχέλια οι συμπαίκτες του στα αποδυτήρια της Παρί.

«Έχει τόσα πολλά παρατσούκλια. Εδώ τον αποκαλούμε “The Best” ή “Kvaradona”. Είναι πραγματικά ένας κορυφαίος, φανταστικός παίκτης», πρόσθεσε, αποθεώνοντας τον 25χρονο Γεωργιανό.

athletiko.gr