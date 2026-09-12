Τώρα που πήρε... μπρος

Από ντέρμπι σε ντέρμπι με το... μαχαίρι στα δόντια. Η Ομόνοια υποδέχεται (20:00) τον Απόλλωνα, με στόχο να κολλήσει δεύτερο σερί τρίποντο. Οι πράσινοι πέρασαν μια... ήσυχη εβδομάδα όσον αφορά το ψυχολογικό, καθώς η νίκη επί του Άρη τόνωσε το ηθικό και την αυτοπεποίθηση όλων.

Ο Χένινγκ Μπεργκ είδε πολλά θετικά στον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας του, κυρίως στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Προηγήθηκαν τα δύο μηδέν ενεργητικό με Ομόνοια Αραδίππου και Πάφο, όμως τα τέσσερα γκολ με τρεις διαφορετικούς σκόρερ, αναπτέρωσαν τις ελπίδες πως η ομάδα της πρωτεύουσας μπορεί να παίξει σαφώς καλύτερα. Και το έπραξε το βράδυ της Δευτέρας. Απόψε, λοιπόν, μια ανάλογη ή και καλύτερη εμφάνιση, που θα συνδυαστεί με τρίποντο, είναι το καλύτερο σενάριο για την Ομόνοια.

Η τεχνική ηγεσία δουλεύει καθημερινά στη δημιουργία ομοιογένειας, στοιχείο το οποίο δεν ήταν το ίδιο όπως την προηγούμενη σεζόν, λόγω των αλλαγών στο ρόστερ. Αυτό, όμως, φαίνεται πως αλλάζει. Οι δύο ασίστ του Μοντνόρ, ο τρόπος που επιτέθηκε ο Μαγιαμπέλα και είχε ως αποτέλεσμα την αποβολή του Κορέια, οι σημαντικές αποκρούσεις του Καμίνσκι και η επιστροφή του Ντιονί στο σκοράρισμα, ήταν στιγμές στις οποίες η τεχνική ηγεσία έχτισε για να παρουσιαστεί η Ομόνοια ξανά αντάξια των προσδοκιών στο αποψινό ντέρμπι. Ο Απόλλωνας έχει δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό σύνολο, αποτελεί ψηλότερο εμπόδιο για την ομάδα της πρωτεύουσας και έτσι άπαντες βρίσκονται σε... επιφυλακή.

Ενισχυμένη με Ακιντόλα

Σε αυτό το κομβικό ντέρμπι η Ομόνοια θα παρουσιαστεί με έναν... παλιό γνώριμο, ιδιαίτερα αγαπητό. Τα έγγραφα του Νταβίντ Ακιντόλα έφθασαν και έτσι ο Νιγηριανός ακραίος επιθετικός συμπεριλήφθηκε στην αποστολή. Όσον αφορά την ενδεκάδα, ενδέχεται να γίνουν αλλαγές στον μεσοεπιθετικό χώρο, νοουμένου πως την Τετάρτη υπάρχει και η πρεμιέρα στη League Phase του Europa League, με αντίπαλο τη Θέλτα στο ΓΣΠ.

Στο μεταξύ, ο κόσμος της Ομόνοιας αναμένεται πως θα δώσει βροντερό «παρών». Η νίκη επί του Άρη και η έλευση Ακιντόλα, ανέβασε τα επίπεδα ενθουσιασμού και έτσι οι τρεις κερκίδες θα είναι γεμάτες. Πρόκειται για σημαντική παράμετρο, καθώς ο 12ος παίκτης των πρασίνων ίσως παίξει καθοριστικό ρόλο για την εξέλιξη της αναμέτρησης.