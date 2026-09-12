ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τώρα που πήρε... μπρος

ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Με τον κόσμο της και έξτρα όπλο τον Ακιντόλα η Ομόνοια στοχεύει σε δεύτερο σερί τρίποντο

Από ντέρμπι σε ντέρμπι με το... μαχαίρι στα δόντια. Η Ομόνοια υποδέχεται (20:00) τον Απόλλωνα, με στόχο να κολλήσει δεύτερο σερί τρίποντο. Οι πράσινοι πέρασαν μια... ήσυχη εβδομάδα όσον αφορά το ψυχολογικό, καθώς η νίκη επί του Άρη τόνωσε το ηθικό και την αυτοπεποίθηση όλων.

Ο Χένινγκ Μπεργκ είδε πολλά θετικά στον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας του, κυρίως στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Προηγήθηκαν τα δύο μηδέν ενεργητικό με Ομόνοια Αραδίππου και Πάφο, όμως τα τέσσερα γκολ με τρεις διαφορετικούς σκόρερ, αναπτέρωσαν τις ελπίδες πως η ομάδα της πρωτεύουσας μπορεί να παίξει σαφώς καλύτερα. Και το έπραξε το βράδυ της Δευτέρας. Απόψε, λοιπόν, μια ανάλογη ή και καλύτερη εμφάνιση, που θα συνδυαστεί με τρίποντο, είναι το καλύτερο σενάριο για την Ομόνοια.

Η τεχνική ηγεσία δουλεύει καθημερινά στη δημιουργία ομοιογένειας, στοιχείο το οποίο δεν ήταν το ίδιο όπως την προηγούμενη σεζόν, λόγω των αλλαγών στο ρόστερ. Αυτό, όμως, φαίνεται πως αλλάζει. Οι δύο ασίστ του Μοντνόρ, ο τρόπος που επιτέθηκε ο Μαγιαμπέλα και είχε ως αποτέλεσμα την αποβολή του Κορέια, οι σημαντικές αποκρούσεις του Καμίνσκι και η επιστροφή του Ντιονί στο σκοράρισμα, ήταν στιγμές στις οποίες η τεχνική ηγεσία έχτισε για να παρουσιαστεί η Ομόνοια ξανά αντάξια των προσδοκιών στο αποψινό ντέρμπι. Ο Απόλλωνας έχει δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό σύνολο, αποτελεί ψηλότερο εμπόδιο για την ομάδα της πρωτεύουσας και έτσι άπαντες βρίσκονται σε... επιφυλακή. 

Ενισχυμένη με Ακιντόλα

Σε αυτό το κομβικό ντέρμπι η Ομόνοια θα παρουσιαστεί με έναν... παλιό γνώριμο, ιδιαίτερα αγαπητό. Τα έγγραφα του Νταβίντ Ακιντόλα έφθασαν και έτσι ο Νιγηριανός ακραίος επιθετικός συμπεριλήφθηκε στην αποστολή. Όσον αφορά την ενδεκάδα, ενδέχεται να γίνουν αλλαγές στον μεσοεπιθετικό χώρο, νοουμένου πως την Τετάρτη υπάρχει και η πρεμιέρα στη League Phase του Europa League, με αντίπαλο τη Θέλτα στο ΓΣΠ.

Στο μεταξύ, ο κόσμος της Ομόνοιας αναμένεται πως θα δώσει βροντερό «παρών». Η νίκη επί του Άρη και η έλευση Ακιντόλα, ανέβασε τα επίπεδα ενθουσιασμού και έτσι οι τρεις κερκίδες θα είναι γεμάτες. Πρόκειται για σημαντική παράμετρο, καθώς ο 12ος παίκτης των πρασίνων ίσως παίξει καθοριστικό ρόλο για την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Το NBA παίρνει αποφάσεις: Η επέκταση στην Ευρώπη και το σκάνδαλο των Κλίπερς

NBA

|

Category image

Κόντης: «Κάθε μέρα λέω στους παίκτες να κάνουν ένα βήμα παραπάνω και το κάνουν - Είναι δικό τους αυτό, 100%»

Super League

|

Category image

Το τεράστιο χρηματικό έπαθλο που κέρδισε ο Τεντόγλου με τη νίκη στο Ultimate Championship

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Κόβατς για Καρέτσα: «Ευτυχώς δεν βρέθηκε κάτι ανησυχητικό» - Πότε θα επιστρέψει στις προπονήσεις

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Μπεργκ: «Αν βελτιωθούμε λίγο στο τελευταίο τρίτο...» - Τι είπε για την αποβολή του

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Καλώς την Ανόρθωση, η... προσγείωση του ΑΠΟΕΛ και ο συμβιβασμός στο ΓΣΠ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τρέλα στον ΟΦΗ: Ετοιμάζουν υποδοχή οι οπαδοί του μετά το διπλό στο Καραϊσκάκη!

Super League

|

Category image

Λοσάδα: «Πληρώνομαι για να βρίσκω λύσεις»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Αλγκουαθίλ: «Καμία δικαιολογία, είμαι το ίδιο πληγωμένος με τον κόσμο»

Super League

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα του Ομόνοια - Απόλλων

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Χωρίς Μπεργκ στα επόμενα δύο η Ομόνοια - Ο Αθανασίου του έδειξε κόκκινη μετά το σφύριγμα της λήξης!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Άσφαιρη ξανά στο «σπιτικό» της η Ομόνοια και ο Απόλλωνας δεν... χαλάστηκε

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μία ακόμη κορυφή για τον Μίλτο: Κατέκτησε το Ultimate Championship ο Τεντόγλου!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Ούτε τώρα σκόραρε η Τότεναμ και νέα γκέλα!

Premier League

|

Category image

Όρθια στη Ρώμη παρά το 2-0 της Λάτσιο η Μίλαν

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Διαβαστε ακομη