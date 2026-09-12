Αδιανόητη γκάφα του Αμορίμ - Το ατυχές παράδειγμα με τους Δίδυμους Πύργους

Ανήμερα της συμπλήρωσης 25 ετών από μία από τις πιο μαύρες και θλιβερές τραγωδίες στη σύγχρονη παγκόσμια ιστορία, την τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ρούμπεν Αμορίμ χρησιμοποίησε από αφέλεια ένα εντελώς λανθασμένο παράδειγμα, προκαλώντας τεράστιες αντιδράσεις.

Ο Πορτογάλος τεχνικός της Μίλαν υπέπεσε σε ένα σοβαρό ατόπημα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τη Λάτσιο του Χρήστου Μανδά για την 4η αγωνιστική της Serie A, επιλέγοντας μια ιδιαίτερα ατυχής παρομοίωση.

Στην προσπάθειά του να αναλύσει την ανάγκη για διαρκή βελτίωση και διόρθωση των λαθών της ομάδας του, ο προπονητής των «ροσονέρι» έφερε ως παράδειγμα τα αεροπορικά δυστυχήματα. Η τοποθέτησή του αυτή, που έγινε ακριβώς την ημέρα της σύγκρουσης στους Δίδυμους Πύργους που στοίχισε τη ζωή σε σχεδόν 3.000 ανθρώπους, προκάλεσε αντιδράσεις και πληθώρα αρνητικών σχολίων.

Συγκεκριμένα, ο Ρούμπεν Αμορίμ δήλωσε:

«Χρειάζεται να τα πάμε καλύτερα κατά τη διάρκεια κάθε προπόνησης. Είναι όπως τα αεροπορικά δυστυχήματα. Εκεί όπου μαθαίνεις… Εντάξει, αυτή δεν είναι μία καλή σύγκριση αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Εάν κάτι πάει λάθος, παίρνουμε όλες τις πληροφορίες και τις εφαρμόζουμε στην προπόνηση».

👀 El desafortunado comentario de Amorím



El entrenador del Milan se hace viral en el mundo entero por decir esto hoy 11 de septiembre pic.twitter.com/jv78pFerol — Diario AS (@diarioas) September 11, 2026

athletiko.gr