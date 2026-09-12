Σκάνδαλο στην Πολωνία με τον προπονητή της Γιαγκελόνια - Εστελνε μηνύματα σε διαιτητές

Λίγες ημέρες πριν από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» (16/9, 22:00), για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League, η Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας στην Πολωνία για μία υπόθεση που αφορά τον προπονητή της, Άντριαν Σιεμιένιετς.

Σύμφωνα με αποκάλυψη του «WP SportoweFakty», ο τεχνικός της προσεχούς αντιπάλου των «ερυθρόλευκων» φέρεται να είχε στείλει μήνυμα στον διαιτητή Αρκάντιους Καμίλ Βόιτσικ πριν από την αναμέτρηση της Γιαγκελόνια με την GKS Κατοβίτσε. Το περιεχόμενο της επικοινωνίας αφορούσε ποδοσφαιριστές που βρίσκονταν στο όριο τιμωρίας λόγω κίτρινων καρτών.

Στο μήνυμα, ο Σιεμιένιετς φέρεται να ζητούσε ουσιαστικά να υπάρχει προειδοποίηση πριν από ενδεχόμενη κάρτα σε παίκτη της ομάδας του, ώστε να έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει, ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι σε περίπτωση παράβασης που απαιτούσε κίτρινη κάρτα δεν ήταν δική του δουλειά να παρέμβει.

Η αποκάλυψη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Πολωνία, με τον προπονητή της Γιαγκελόνια να καλείται ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας προκειμένου να δώσει εξηγήσεις.

🚨TYLKO W WP! @SzJadczak i @DariuszFaron o aferze w PKO Ekstraklasie ⚽️🧐 Trener Jagiellonii Białystok Adrian Siemieniec w końcówce poprzedniego sezonu próbował wpłynąć na sędziego meczu swojej drużyny. PZPN kilka tygodni to ukrywał. Wyciągnął aferę dopiero po oskarżeniach innego… pic.twitter.com/y7hhesHjBP — WP SportoweFakty (@WPSportoweFakty) September 10, 2026

Ο ίδιος, μιλώντας στο CANAL+ Sport, υποστήριξε ότι η παρουσία του στην Επιτροπή είχε αποκλειστικά χαρακτήρα παροχής εξηγήσεων και δεν επρόκειτο για πειθαρχική διαδικασία. Παράλληλα, τόνισε πως, σύμφωνα με όσα γνωρίζει, δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη κάποια πειθαρχική διαδικασία εις βάρος του και δεν έχει διαπιστωθεί παραβίαση των κανονισμών.

Ο Σιεμιένιετς, πάντως, παραδέχθηκε δημόσια ότι η συγκεκριμένη επικοινωνία με τον διαιτητή ήταν λανθασμένη.

«Γνωρίζω ότι η αποστολή αυτού του μηνύματος ήταν απλώς περιττή και αποτέλεσε λάθος. Δεν είχα κακές προθέσεις, όμως ο τρόπος επικοινωνίας που επέλεξα δεν ήταν απαραίτητος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Πολωνός τεχνικός πρόσθεσε ότι η υπόθεση αποτέλεσε μάθημα για τον ίδιο, υποσχόμενος πως κάτι αντίστοιχο δεν πρόκειται να επαναληφθεί στο μέλλον.

athletiko.gr