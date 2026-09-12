(ΒΙΝΤΕΟ) Η παρακάμερα από τη μεγάλη νίκη της ΑΕΚ στην πρεμιέρα του Champions League

Η ΑΕΚ έκανε το ιδανικό ξεκίνημα στη League Phase του Champions League, νικώντας στην πρεμιέρα με 1-0 τη Λίντσερ στην κατάμεστη Allwyn Arena.

Ο Δικέφαλος δημοσίευσε στο κανάλι του στο Youtube την παρακάμερα της αναμέτρησης, εκεί όπου ξεχωρίζει η ατμόσφαιρα του κόσμου, το σεντόνι της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και, φυσικά, το υπέροχο φάουλ του Ραζβάν Μαρίν που έκρινε το παιχνίδι για το «τρίποντο» της Ένωσης.

sport-fm.gr