BINTEO: Τα ιδιαίτερα παρατσούκλια του Τζόλη στην Άρσεναλ

Η Άρσεναλ έφυγε με το διπλό από την έδρα της Νάπολι για την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League, επικρατώντας 1-0 με τέρμα του Έντεγκαρντ.

Μάλιστα την ασίστ στον Νορβηγό, την έβγαλε ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος μπήκε στο παιχνίδι στο 66′ στη θέση του Έζε, πραγματοποιώντας παράλληλα την πρώτη του συμμετοχή με τους κανονιέρηδες στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, η οποία ήταν πολύ κομβική για να πάρει η Άρσεναλ μία πολύ σημαντική νίκη στην Ιταλία.

Ο Έλληνας εξτρέμ έχει εγκλιματιστεί πλήρως στη νέα του ομάδα, αφού έχει ξεκινήσει ιδανικά την παρουσία του στην Άρσεναλ, κάτι που φάνηκε σε μία συνέντευξη που έδωσε στο Sky Sports, στην οποία αποκάλυψε τα επικά και αν μη τι άλλο ιδιαίτερα παρατσούκλια που του έχουν βγάλει στα αποδυτήρια της ομάδας.

Αναλυτικότερα, τον φωνάζουν «Μύκονο», «Σαντορίνη», «τζατζίκι» και «χωριάτικη».

sport24.gr