Ο Ινφαντίνο οδεύει προς επανεκλογή στη FIFA

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο φαίνεται να διαθέτει πλέον τις απαιτούμενες ψήφους για να εξασφαλίσει την επανεκλογή του στην προεδρία της FIFA, γεγονός που οδηγεί τους αντιπάλους του σε αλλαγή στρατηγικής και στην αναζήτηση τρόπων περιορισμού των εξουσιών του, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις και μίλησαν στο Ρόιτερ.

Η εξέλιξη αυτή συνιστά σημαντική ανατροπή σε σχέση με πριν από λίγες εβδομάδες, όταν κορυφαίοι παράγοντες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου θεωρούσαν ότι η θέση του 56χρονου Ελβετοϊταλού προέδρου ήταν εξαιρετικά επισφαλής.

«Πριν από τρεις εβδομάδες πίστευα ότι είχε τελειώσει», δήλωσε στο Ρόιτερ άνθρωπος με άμεση γνώση των συζητήσεων μεταξύ υψηλόβαθμων αξιωματούχων του ποδοσφαίρου. «Αυτό που δεν είχα συνειδητοποιήσει ήταν σε ποιο βαθμό, έπειτα από 10 χρόνια στην εξουσία, οι σχέσεις που έχει δημιουργήσει είναι σχεδόν αδύνατο να διαρραγούν».

Ο Ινφαντίνο βρέθηκε φέτος αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη έως τώρα πρόκληση για την προεδρία του, μετά την κατάρρευση της πρότασής του για πώληση ποσοστού 20% από τις διοργανώσεις της FIFA, μεταξύ των οποίων και το Παγκόσμιο Κύπελλο, σε ιδιώτες επενδυτές.

Η πρόταση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με την UEFA, την Ασιατική Συνομοσπονδία (AFC) και τη συνομοσπονδία της Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής (CONCACAF) να ζητούν αλλαγές στην ηγεσία της FIFA.

Αρκετές ευρωπαϊκές ομοσπονδίες έχουν έκτοτε αποσύρει τη στήριξή τους προς την υποψηφιότητα του Ινφαντίνο, με τη Γαλλία να αποτελεί την πιο πρόσφατη περίπτωση.

Παρά το γεγονός ότι ο γενικός γραμματέας της FIFA, Ματίας Γκράφστρεμ, είχε χαρακτηρίσει «λυπηρή και κατακριτέα σειρά γεγονότων» όσα οδήγησαν στην εγκατάλειψη του σχεδίου, στη συνέχεια επανέλαβε την πλήρη στήριξή του στον Ινφαντίνο, μετά από έκτακτη συνάντηση στη Ραμπάτ.

Ωστόσο, καθώς η άμεση κρίση έχει πλέον υποχωρήσει, οι αριθμητικοί συσχετισμοί ενόψει των εκλογών εμφανίζονται ολοένα και πιο δύσκολοι για τους αντιπάλους του Ινφαντίνο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί υποψήφιος ικανός να συγκεντρώσει την απαιτούμενη υποστήριξη από τις 211 ομοσπονδίες-μέλη της FIFA. Την ίδια στιγμή, ο Ινφαντίνο εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρά ερείσματα στις μικρότερες ποδοσφαιρικές χώρες, αλλά και σε σημαντικά μπλοκ ψήφων εκτός Ευρώπης.

Στο Κογκρέσο της FIFA κάθε εθνική ομοσπονδία διαθέτει μία ψήφο, γεγονός που σημαίνει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια ανατροπής του προέδρου απαιτεί συμμαχία πολύ ευρύτερη από τα 55 μέλη της UEFA.

Έτσι, οι αντίπαλοι του Ινφαντίνο βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα δύσκολο δίλημμα: μια πρόκληση προς τον πρόεδρο που θα κατέληγε σε ήττα στις εκλογές θα μπορούσε να ενισχύσει, αντί να αποδυναμώσει, την επιρροή του στη FIFA.

«Πιστεύω ότι η κατάσταση έχει αλλάξει κατεύθυνση», ανέφερε η ίδια πηγή. «Για την UEFA είναι πλέον ακόμη μεγαλύτερο ρίσκο να οδηγηθεί σε ψηφοφορία και να μην κερδίσει».

Ο ΑΛ-ΚΕΛΑΪΦΙ ΕΚΤΟΣ ΚΟΥΡΣΑΣ

Ο πρόεδρος της Παρί Σεν Ζερμέν, Νασέρ Αλ-Κελαϊφί, θεωρείται από κορυφαίους παράγοντες του ποδοσφαίρου ένας από τους ελάχιστους πιθανούς υποψηφίους που θα μπορούσαν να συγκροτήσουν τη διασυνομοσπονδιακή συμμαχία που απαιτείται για τον... εκθρονισμό του Ινφαντίνο.

Πηγές με γνώση της κατάστασης εκτιμούν ότι ο Αλ-Κελαϊφί θα μπορούσε να αποτελέσει σοβαρό αντίπαλο, ωστόσο ο ίδιος έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την προεδρία. Μέσω εκπροσώπου του ξεκαθάρισε ότι δεν έχει ούτε φιλοδοξία ούτε πρόθεση ούτε ενδιαφέρον να γίνει πρόεδρος της FIFA.

Το όνομα του προέδρου της CONCACAF, Βίκτορ Μονταλιάνι, έχει επίσης αναφερθεί ως πιθανή επιλογή, ωστόσο, σύμφωνα με άλλη πηγή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ο ίδιος θεωρεί απίθανο να είναι υποψήφιος χωρίς προηγουμένως να έχει πειστεί ότι διαθέτει την απαιτούμενη στήριξη για να κερδίσει.

Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει άλλος υποψήφιος με το απαιτούμενο ειδικό βάρος, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η υποψηφιότητα παράγοντα από την Αφρική ή την Ασία πριν από την καταληκτική ημερομηνία της 18ης Νοεμβρίου.

Ακόμη και στις συνομοσπονδίες που εξακολουθούν να στηρίζουν τον Ινφαντίνο, πάντως, αυξάνονται οι φωνές για ισχυρότερη διακυβέρνηση, μεγαλύτερη διαφάνεια και αυστηρότερο έλεγχο στις σημαντικές εμπορικές αποφάσεις της FIFA.

ΙΣΧΥΡΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΑΦΡΙΚΗ ΚΑΙ ΩΚΕΑΝΙΑ

Η αντοχή της υποστήριξης προς τον Ινφαντίνο αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στην Ωκεανία, όπου ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Νέας Καληδονίας, Στιβ Λαίγκλ, δήλωσε ότι η πλειονότητα των προέδρων των ομοσπονδιών παραμένει σταθερά στο πλευρό του.

«Οι περισσότεροι πρόεδροι της Ωκεανίας έχουν δώσει τη στήριξή τους στον κ. Ινφαντίνο. Θα τον στηρίξουμε μέχρι το τέλος», δήλωσε στο Ρόιτερ.

Ο Λαίγκλ υποστήριξε ότι ο Ινφαντίνο έχει οικοδομήσει ισχυρούς δεσμούς με τις μικρότερες ομοσπονδίες, δίνοντας μεγαλύτερη προσοχή στις ανάγκες τους και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου.

Ανάλογο είναι το κλίμα και στην Αφρική, σύμφωνα με ανώτατη πηγή της Συνομοσπονδίας Αφρικανικού Ποδοσφαίρου (CAF), η οποία ανέφερε ότι η συντριπτική πλειονότητα των προέδρων των ομοσπονδιών παραμένει ικανοποιημένη από τον Ινφαντίνο και θεωρεί ότι η συνέχιση της στήριξής του θα οδηγήσει σε αυξημένη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου.

Η ίδια πηγή σημείωσε ότι κανένας από τους Αφρικανούς προέδρους ομοσπονδιών που γνωρίζει δεν έχει εκφράσει ανησυχίες αντίστοιχες με εκείνες που διατυπώθηκαν στην Ευρώπη για την πρόταση πώλησης ποσοστού από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

ΤΟ ΜΑΡΟΚΟ ΚΑΙ Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΝ ΙΝΦΑΝΤΙΝΟ

Το Μαρόκο, μία από τις χώρες με τη μεγαλύτερη επιρροή στο αφρικανικό ποδόσφαιρο, συγκαταλέγεται στους δημόσιους υποστηρικτές του Ινφαντίνο.

Ανώτατη πηγή της CAF ανέφερε στο Ρόιτερ ότι ορισμένοι κύκλοι του αφρικανικού ποδοσφαίρου θεωρούν πως ο πρόεδρος της Βασιλικής Μαροκινής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Φουζί Λεκζάα, είχε λάβει υπόσχεση για τη διεξαγωγή του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030 στο Μαρόκο, με αντάλλαγμα τη διατήρηση της αφρικανικής στήριξης προς τον Ινφαντίνο.

Η FIFA έχει διαψεύσει ότι το Μαρόκο έλαβε οποιαδήποτε σχετική υπόσχεση ως αντάλλαγμα για πολιτική στήριξη. Ο Λεκζάα δήλωσε την Πέμπτη ότι ο τελικός θα διεξαχθεί στην ευρύτερη περιοχή της Καζαμπλάνκα, χωρίς ωστόσο η FIFA να έχει ανακοινώσει επίσημα την έδρα του αγώνα.

Η μαροκινή ομοσπονδία δεν απάντησε σε αίτημα του Ρόιτερ για σχολιασμό.

Ο Ινφαντίνο διατηρεί επίσης τη στήριξη της CONMEBOL στη Νότια Αμερική, ενώ η CAF εξακολουθεί να τάσσεται υπέρ του, παρά το γεγονός ότι η AFC και η CONCACAF έχουν ενωθεί με την UEFA ζητώντας αλλαγές.

Η Γαλλία ανέδειξε την Πέμπτη το δίλημμα που αντιμετωπίζουν οι αντίπαλοί του, καθώς απέσυρε τη στήριξή της στον Ινφαντίνο χωρίς να υποδείξει ποιος θα μπορούσε να τον αντικαταστήσει.

«Η εμπιστοσύνη που είχε δοθεί στον πρόεδρο της FIFA έχει διαρραγεί», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Φιλίπ Ντιαλό, μετά την ομόφωνη απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής να αποσύρει τη στήριξή της.

«Η αποστολή μας πλέον είναι να διασφαλίσουμε ότι θα εμφανιστούν ένα πρόγραμμα και ένας υποψήφιος και, στη συνέχεια, με αυτό το πρόγραμμα και αυτόν τον υποψήφιο, να εξασφαλίσουμε τη νίκη», πρόσθεσε.

ΧΩΡΙΣ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟ

Οι υποψηφιότητες πρέπει να κατατεθούν έως τις 18 Νοεμβρίου, γεγονός που αφήνει λίγο περισσότερο από δύο μήνες για την επίτευξη συμφωνίας σε ένα εναλλακτικό πρόγραμμα, την εξεύρεση υποψηφίου που θα είναι διατεθειμένος να διεκδικήσει την προεδρία και τη συγκέντρωση δεσμεύσεων από ομοσπονδίες σε ολόκληρο τον κόσμο.

«Το εγχείρημα δεν μπορεί να είναι αποκλειστικά ευρωπαϊκό. Πρέπει να ενώσει όλες τις ηπείρους», τόνισε ο Ντιαλό.

Με δεδομένη την απουσία ενός ξεκάθαρου αντιπάλου, ορισμένοι από τους πολέμιους του Ινφαντίνο εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο να μετατοπίσουν την προσπάθειά τους από την απομάκρυνσή του στην αλλαγή της δομής διακυβέρνησης της FIFA.

Σύμφωνα με δύο πηγές του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, αξιωματούχοι εξετάζουν εάν οι εξουσίες που έχουν συγκεντρωθεί στην προεδρία θα μπορούσαν να περιοριστούν ή να ανακατανεμηθούν, σε περίπτωση που καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι ο Ινφαντίνο δεν μπορεί ρεαλιστικά να ηττηθεί στην κάλπη.

Μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε σημαντική αλλαγή σε σχέση με πριν από λίγες εβδομάδες, όταν κορυφαίοι παράγοντες θεωρούσαν ότι η κρίση που προκάλεσε η εγκαταλειφθείσα επενδυτική πρόταση θα μπορούσε να οδηγήσει στο τέλος της προεδρίας του Ινφαντίνο.

Πλέον, το ενδιαφέρον ενδέχεται να στραφεί στην ενίσχυση των ελέγχων για τις σημαντικές στρατηγικές και εμπορικές αποφάσεις, καθώς και στην ανακατανομή της εξουσίας στο εσωτερικό της ηγεσίας της FIFA.

Ο Ντιαλό επιβεβαίωσε ότι η κατανομή των εξουσιών στη FIFA αποτελεί ένα από τα ζητήματα που βρίσκονται υπό συζήτηση.

Ερωτηθείς σχετικά με το ενδεχόμενο να αφαιρεθούν ορισμένες αρμοδιότητες από τον πρόεδρο και να μεταφερθούν σε διορισμένο γενικό γραμματέα, απάντησε: «Αυτό είναι μέρος της συζήτησης που πρέπει πλέον να κάνουμε εντός της UEFA».

Χωρίς έναν υποψήφιο ικανό να μετατρέψει την ευρωπαϊκή αντίθεση σε παγκόσμια συμμαχία, η συζήτηση αναμένεται να μετατοπιστεί ολοένα και περισσότερο από την απομάκρυνση του Ινφαντίνο στον περιορισμό των εξουσιών της ίδιας της προεδρίας.

Η προεδρική εκλογή της FIFA θα διεξαχθεί στη Ραμπάτ στις 18 Μαρτίου 2027.