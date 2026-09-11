Εξέλιξη με Αρτέτα στην Άρσεναλ!

Η Άρσεναλ είναι ένα βήμα μακριά από την ανανέωση του συμβολαίου του Μικέλ Αρτέτα. Ο Ισπανός απολαμβάνει να βρίσκεται στο Λονδίνο, η ομάδα χαίρεται και έχει μείνει ικανοποιημένη από τις επιδόσεις του και πλέον η επέκταση βρίσκεται ολοένα και πιο κοντά.

Μια «ανάσα» από την ανανέωση συμβολαίου με την Άρσεναλ βρίσκεται ο Μικέλ Αρτέτα. Οι «κανονιέρηδες» έχουν μείνει απόλυτα ευχαριστημένοι από τον Ισπανό και βλέπουν πως πλέον, έχει χτίσει κάτι καλό. Για τον λόγο αυτό, θέλουν να τον κρατήσουν στο Λονδίνο για πολλά χρόνια ακόμη. Κάτι τέτοιο αυτήν την στιγμή, μοιάζει να είναι το πιθανότερο σενάριο.

Σύμφωνα λοιπόν, με πληροφορίες, ο Αρτέτα είναι ένα… βήμα μακριά από το να ανανεώσει επίσημα με την «αγαπημένη» του Άρσεναλ. Ο Ισπανός έχει συμβόλαιο μέχρι και το καλοκαίρι του 2027. Η διοίκηση των «κανονιέρηδων» βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων, ώστε να τον κρατήσει για πολλά ακόμη χρόνια, στο Λονδίνο!

Αυτή ναι, θα είναι η μεγαλύτερη… επένδυση που μπορεί να κάνει!

england365.gr