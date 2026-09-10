Πήγαν για τουρνουά, είδαν και την Εθνική μας!

Στη Λιθουανία βρίσκεται η αποστολή της ποδοσφαιρικής ομάδας της ΕΑΚ για να αγωνιστεί στο 2ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Δημοσιογράφων, που διοργανώνει μεταξύ 10-13 Σεπτεμβρίου 2026, η ομοσπονδία των Λιθουανών αθλητικογράφων, με τη συμμετοχή αθλητικογράφων από διάφορες χώρες της Ευρώπης.

Επί ευκαιρίας, η 11μελης αποστολή της ΕΑΚ βρέθηκε την Πέμπτη (10/09) στο LSC Druskinkai Stadium, για να παρακολουθήσει τη φιλική αναμέτρηση της Εθνικής Παίδων Κ17 της Κύπρου με την αντίστοιχη της Λιθουανίας.

Η ομάδα της ΕΑΚ θα δώσει τα πρώτα της παιχνίδια στο τουρνουά της Λιθουανίας το μεσημέρι της Παρασκευής (10/09)