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Η Σαχτάρ έφυγε αλώβητη από το Αϊντχόφεν - Συμβιβασμός στο Φενέρ-Ρόμα

ΓΗΠΕΔΟ

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Kαμπανάκι για την ΑΕΚ η ισοπαλία των Ουκρανών.

Χωρίς νικητή και με το ίδιο σκορ (1-1) ολοκληρώθηκαν οι δύο αναμετρήσεις με τις οποίες ξεκίνησε η τρίτη και τελευταία ημέρα της πρεμιέρας της League Phase του Champions League.

Σαχτάρ Ντόνετσκ και Ρόμα πήραν προβάδισμα στις έδρες των Αϊντχόφεν και Φενέρμπαχτσε, ωστόσο, οι γηπεδούχοι βρήκαν τα γκολ ισοφάρισης στο ίδιο λεπτό του β' ημιχρόνου (48'), χωρίς ν' αλλάξει τίποτα στη συνέχεια των αναμετρήσεων.

Η προσεχής αντίπαλος της ΑΕΚ στη διοργάνωση, Σαχτάρ Ντόνετσκ, μπήκε με θετικό αποτέλεσμα στη League Phase κι απέδειξε ότι διαθέτει ένα σύνολο που μπορεί να έχει μία πολύ καλή πορεία.

Το συγκρότημα του Αρντά Τουράν προηγήθηκε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους με τον Μεντόσα, αλλά στο ξεκίνημα του δεύτερου ο Ντεστ διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Με τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη να βλέπει όλο το ματς από τον πάγκο, η Ρόμα έφυγε αήττητη από την Κωνσταντινούπολη απέναντι στη Φενέρ. Ο Κριστάντε στο 39' έβαλε μπροστά στο σκορ του «Ρωωμαίους», για να «γράψει» το τελικό 1-1 ο Μπράουν.

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