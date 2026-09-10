ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Κωνσταντίνα Νικολάου εξελέγη μέλος της Επιτροπής Αθλητών της ΔΕΜΑ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Η εκλογή της Κωνσταντίνας Νικολάου έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά σημαντικών επιτυχιών της Κύπρου στα θεσμικά όργανα του διεθνούς αθλητισμού.

Η αθλήτρια της σκοποβολής Κωνσταντίνα Νικολάου και μέλος της αποστολής της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής στους 20ους Μεσογειακούς Αγώνες «Taranto 26», εξελέγη στην Επιτροπή Αθλητών της Διεθνούς Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων (ICMG – ΔΕΜΑ). 

Η υποψηφιότητα της Κωνσταντίνας Νικολάου κατετέθη ύστερα από εισήγηση της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και η θητεία της αφορά την περίοδο 2026–2030.

Η εκλογική διαδικασία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των Μεσογειακών Αγώνων Ταράντο 2026, με τη συμμετοχή αθλητών και αθλητριών από τις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές των χωρών-μελών της ICMG.

Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα της καταμέτρησης, η Κωνσταντίνα Νικολάου, υποψήφια από την Κύπρο στο άθλημα της σκοποβολής, συγκέντρωσε 375 ψήφους, καταλαμβάνοντας τη 2η θέση μεταξύ των γυναικών υποψηφίων και εξασφαλίζοντας την εκλογή της στην Επιτροπή Αθλητών.

Η εκλογή της αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική διάκριση για την ίδια, την κυπριακή σκοποβολή και τον κυπριακό αθλητισμό γενικότερα, καθώς της δίνει τη δυνατότητα να εκπροσωπεί τη φωνή των αθλητών στη Διεθνή Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων και να συμβάλλει ενεργά στις εργασίες και στις αποφάσεις που αφορούν το μέλλον του Μεσογειακού Αθλητισμού.

Η εκλογή της Κωνσταντίνας Νικολάου έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά σημαντικών επιτυχιών της Κύπρου στα θεσμικά όργανα του διεθνούς αθλητισμού. Υπενθυμίζεται ότι ο Ταμίας της Επιτροπής Αθλητών της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής Ντίνος Λευκαρίτης Jr διατελεί μέλος της Επιτροπής Αθλητών των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών (2025-2029) Οι εξελίξεις αυτές αποτελούν ιδιαίτερα σημαντική αναγνώριση της παρουσίας και της συνεισφοράς της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής στο Ολυμπιακό και Μεσογειακό αθλητικό κίνημα και ενισχύουν περαιτέρω τη συμμετοχή Κυπρίων εκπροσώπων στα θεσμικά όργανα της ΔΕΜΑ.

Με δελτίο Τύπου, η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή επιθυμεί να εκφράσει τις θερμές της ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Ισίδωρο Κούβελο για τη στήριξη και την έμπρακτη υποστήριξη του προς την υποψηφιότητα της Κωνσταντίνας Νικολάου, συμβάλλοντας στην προσπάθεια για την εκλογή της.

O προέδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής Γεώργιος Χρυσοστόμου, τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου, οι λειτουργοί της ΚΟΕ και το Ολυμπιακό κίνημα της Κύπρου, συγχαίρουν θερμά την Κωνσταντίνα Νικολάου για την εκλογή της και της εύχονται κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα. Εκφράζουν τη βεβαιότητα ότι θα εκπροσωπήσει επάξια την Κύπρο και τους αθλητές της Μεσογείου και θα συμβάλει ουσιαστικά στο έργο της Επιτροπής Αθλητών της ΔΕΜΑ.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία της League phase του Champions League μετά την πρεμιέρα και η συνέχεια

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

BINTEO: Καταιγιστικές Γιουνάιτεντ και Μπάγερν, έλαμψε ο Δουβίκας στη νίκη της Κόμο

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Ζορίστηκε αλλά έκανε το «3Χ3» ο Παναθηναϊκός και πάτησε κορυφή

Super League

|

Category image

Ντεμπούτο αλλά αλλαγή ο Κούσουλος

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αυτή θα είναι η νέα ομάδα του Χάμες Ροντρίγκες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νέο Τζάκποτ στο ΤΖΟΚΕΡ - Οι αριθμοί που κληρώθηκαν (10/09)

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Η διπλή «ένεση» ποιότητας και το δίλημμα του Λοσάδα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Η Σαχτάρ έφυγε αλώβητη από το Αϊντχόφεν - Συμβιβασμός στο Φενέρ-Ρόμα

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

BINTEO: Τα ιδιαίτερα παρατσούκλια του Τζόλη στην Άρσεναλ

Premier League

|

Category image

Τρία εγχώρια τρόπαια αλλά κάτω από 50% στα ντέρμπι o Mεντιλίμπαρ!

Super League

|

Category image

Στη Βουδαπέστη ο Πέτρος Χριστοδουλίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Στα άκρα η διαμάχη Ισπανίας και Μαρόκου για τον τελικό του 2030

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ήρθε για να κάνει τη διαφορά o Μάικ βαν ντε Χορν και να η ευκαιρία

ΑΕΚ

|

Category image

Ο Ρόδρι απολογήθηκε για το σχόλιό του με τη Βαλένθια!

La Liga

|

Category image

Μαρινάκης: «Πρώτα το πρωτάθλημα και μετά να φτάσουμε μέχρι τέλους στο Europa League»

Super League

|

Category image

Διαβαστε ακομη