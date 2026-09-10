Η Κωνσταντίνα Νικολάου εξελέγη μέλος της Επιτροπής Αθλητών της ΔΕΜΑ

Η αθλήτρια της σκοποβολής Κωνσταντίνα Νικολάου και μέλος της αποστολής της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής στους 20ους Μεσογειακούς Αγώνες «Taranto 26», εξελέγη στην Επιτροπή Αθλητών της Διεθνούς Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων (ICMG – ΔΕΜΑ).

Η υποψηφιότητα της Κωνσταντίνας Νικολάου κατετέθη ύστερα από εισήγηση της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και η θητεία της αφορά την περίοδο 2026–2030.

Η εκλογική διαδικασία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των Μεσογειακών Αγώνων Ταράντο 2026, με τη συμμετοχή αθλητών και αθλητριών από τις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές των χωρών-μελών της ICMG.

Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα της καταμέτρησης, η Κωνσταντίνα Νικολάου, υποψήφια από την Κύπρο στο άθλημα της σκοποβολής, συγκέντρωσε 375 ψήφους, καταλαμβάνοντας τη 2η θέση μεταξύ των γυναικών υποψηφίων και εξασφαλίζοντας την εκλογή της στην Επιτροπή Αθλητών.

Η εκλογή της αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική διάκριση για την ίδια, την κυπριακή σκοποβολή και τον κυπριακό αθλητισμό γενικότερα, καθώς της δίνει τη δυνατότητα να εκπροσωπεί τη φωνή των αθλητών στη Διεθνή Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων και να συμβάλλει ενεργά στις εργασίες και στις αποφάσεις που αφορούν το μέλλον του Μεσογειακού Αθλητισμού.

Η εκλογή της Κωνσταντίνας Νικολάου έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά σημαντικών επιτυχιών της Κύπρου στα θεσμικά όργανα του διεθνούς αθλητισμού. Υπενθυμίζεται ότι ο Ταμίας της Επιτροπής Αθλητών της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής Ντίνος Λευκαρίτης Jr διατελεί μέλος της Επιτροπής Αθλητών των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών (2025-2029) Οι εξελίξεις αυτές αποτελούν ιδιαίτερα σημαντική αναγνώριση της παρουσίας και της συνεισφοράς της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής στο Ολυμπιακό και Μεσογειακό αθλητικό κίνημα και ενισχύουν περαιτέρω τη συμμετοχή Κυπρίων εκπροσώπων στα θεσμικά όργανα της ΔΕΜΑ.

Με δελτίο Τύπου, η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή επιθυμεί να εκφράσει τις θερμές της ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Ισίδωρο Κούβελο για τη στήριξη και την έμπρακτη υποστήριξη του προς την υποψηφιότητα της Κωνσταντίνας Νικολάου, συμβάλλοντας στην προσπάθεια για την εκλογή της.

O προέδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής Γεώργιος Χρυσοστόμου, τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου, οι λειτουργοί της ΚΟΕ και το Ολυμπιακό κίνημα της Κύπρου, συγχαίρουν θερμά την Κωνσταντίνα Νικολάου για την εκλογή της και της εύχονται κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα. Εκφράζουν τη βεβαιότητα ότι θα εκπροσωπήσει επάξια την Κύπρο και τους αθλητές της Μεσογείου και θα συμβάλει ουσιαστικά στο έργο της Επιτροπής Αθλητών της ΔΕΜΑ.