ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ύμνοι Ανρί για Τζόλη: «Η Άρσεναλ βρήκε χρυσάφι, μπορεί να γίνει ο καλύτερος ακραίος του κόσμου»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Ο Τιερί Ανρί έπλεξε το εγκώμιο του Χρήστου Τζόλη μετά τη νέα πολύ καλή του εμφάνιση με την Άρσεναλ.

Ένας θρύλος της Άρσεναλ αποθέωσε τον Χρήστο Τζόλη μετά τη νέα του πολύ καλή παρουσία στη νίκη επί της Νάπολι (0-1) για το Champions League. Ο λόγος για τον Τιερί Ανρί, ο οποίος έσταξε μέλι για τον 24χρονο άσο που έφτασε τις τέσσερις ασίστ με τους «κανονιέρηδες» μετά από αυτή που έδωσε στον Μάρτιν Έντεγκαρντ για το γκολ της νίκης των πρωταθλητών Αγγλίας.

«Η Άρσεναλ ίσως βρήκε χρυσάφι χωρίς καν να το συνειδητοποιήσει όταν απέκτησε τον Τζόλη. Σε λίγα χρόνια αυτό το παιδί μπορεί να είναι ο καλύτερος ακραίος του κόσμου. Σκεφτείτε ότι δεν είναι καιρό σε μεγάλη ομάδα και ήδη δημιουργεί πολλά προβλήματα στους αντιπάλους. Είναι νέος, ατρόμητος και ήδη δείχνει απίστευτη ποιότητα. Οι προοπτικές του είναι τρομακτικές», τόνισε.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Τζέιμι Κάραγκερ, επίσης σχολιαστής του Champions League. «Μέχρι τώρα, ακόμα αναρωτιέμαι πώς κατάφερε η Άρσεναλ να αποκτήσει τον Τζόλη χωρίς πραγματικό ανταγωνισμό. Υπήρξαν ελάχιστες αναφορές σε άλλες ομάδες που προσπαθούσαν να τον αποκτήσουν. Παρακολουθώντας τον τώρα, αναρωτιέσαι πώς... ξέφυγε από όλες τις άλλες ομάδες. Αυτός ο τύπος είναι τόσο καλός!», ανέφερε ο άλλοτε άσος της Λίβερπουλ.

sport-fm.gr 

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗPremier League

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία της League phase του Champions League μετά την πρεμιέρα και η συνέχεια

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

BINTEO: Καταιγιστικές Γιουνάιτεντ και Μπάγερν, έλαμψε ο Δουβίκας στη νίκη της Κόμο

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Ζορίστηκε αλλά έκανε το «3Χ3» ο Παναθηναϊκός και πάτησε κορυφή

Super League

|

Category image

Ντεμπούτο αλλά αλλαγή ο Κούσουλος

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αυτή θα είναι η νέα ομάδα του Χάμες Ροντρίγκες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νέο Τζάκποτ στο ΤΖΟΚΕΡ - Οι αριθμοί που κληρώθηκαν (10/09)

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Η διπλή «ένεση» ποιότητας και το δίλημμα του Λοσάδα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Η Σαχτάρ έφυγε αλώβητη από το Αϊντχόφεν - Συμβιβασμός στο Φενέρ-Ρόμα

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

BINTEO: Τα ιδιαίτερα παρατσούκλια του Τζόλη στην Άρσεναλ

Premier League

|

Category image

Τρία εγχώρια τρόπαια αλλά κάτω από 50% στα ντέρμπι o Mεντιλίμπαρ!

Super League

|

Category image

Στη Βουδαπέστη ο Πέτρος Χριστοδουλίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Στα άκρα η διαμάχη Ισπανίας και Μαρόκου για τον τελικό του 2030

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ήρθε για να κάνει τη διαφορά o Μάικ βαν ντε Χορν και να η ευκαιρία

ΑΕΚ

|

Category image

Ο Ρόδρι απολογήθηκε για το σχόλιό του με τη Βαλένθια!

La Liga

|

Category image

Μαρινάκης: «Πρώτα το πρωτάθλημα και μετά να φτάσουμε μέχρι τέλους στο Europa League»

Super League

|

Category image

Διαβαστε ακομη