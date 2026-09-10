Ύμνοι Ανρί για Τζόλη: «Η Άρσεναλ βρήκε χρυσάφι, μπορεί να γίνει ο καλύτερος ακραίος του κόσμου»

Ένας θρύλος της Άρσεναλ αποθέωσε τον Χρήστο Τζόλη μετά τη νέα του πολύ καλή παρουσία στη νίκη επί της Νάπολι (0-1) για το Champions League. Ο λόγος για τον Τιερί Ανρί, ο οποίος έσταξε μέλι για τον 24χρονο άσο που έφτασε τις τέσσερις ασίστ με τους «κανονιέρηδες» μετά από αυτή που έδωσε στον Μάρτιν Έντεγκαρντ για το γκολ της νίκης των πρωταθλητών Αγγλίας.

«Η Άρσεναλ ίσως βρήκε χρυσάφι χωρίς καν να το συνειδητοποιήσει όταν απέκτησε τον Τζόλη. Σε λίγα χρόνια αυτό το παιδί μπορεί να είναι ο καλύτερος ακραίος του κόσμου. Σκεφτείτε ότι δεν είναι καιρό σε μεγάλη ομάδα και ήδη δημιουργεί πολλά προβλήματα στους αντιπάλους. Είναι νέος, ατρόμητος και ήδη δείχνει απίστευτη ποιότητα. Οι προοπτικές του είναι τρομακτικές», τόνισε.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Τζέιμι Κάραγκερ, επίσης σχολιαστής του Champions League. «Μέχρι τώρα, ακόμα αναρωτιέμαι πώς κατάφερε η Άρσεναλ να αποκτήσει τον Τζόλη χωρίς πραγματικό ανταγωνισμό. Υπήρξαν ελάχιστες αναφορές σε άλλες ομάδες που προσπαθούσαν να τον αποκτήσουν. Παρακολουθώντας τον τώρα, αναρωτιέσαι πώς... ξέφυγε από όλες τις άλλες ομάδες. Αυτός ο τύπος είναι τόσο καλός!», ανέφερε ο άλλοτε άσος της Λίβερπουλ.

Christos Tzolis Vs Napoli (A) 09/06/2026



25 minutes played 🇬🇷 pic.twitter.com/7MfCqAFP8C — 🇵🇸🔗 (@Sir_Gunners) September 9, 2026

sport-fm.gr