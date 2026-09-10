Η διπλή «ένεση» ποιότητας και το δίλημμα του Λοσάδα

Με τον Άλεν Όζμπολτ και τον Γκάρι Ροντρίγκες να είναι σε... κέφια, ο Απόλλωνας έκαμψε την αντίσταση της Ανόρθωσης (3-1).

Ο πρώτος σκόραρε δύο γκολ και ο δεύτερος πέτυχε ένα ενώ κέρδισε και το πέναλτι. Και το θετικό για τον Ερνάν Λοσάδα είναι πως από εδώ και μπρος θα μπορεί να υπολογίζει σε ακόμη δύο ποιοτικές επιλογές στη γραμμή κρούσης.

Συγκεκριμένα οι Μπράντον Τόμας και Γκαετάν Βάισμπεκ ενεργοποιούνται αφού εξέτισαν την τιμωρία τους, την οποία κουβαλούσαν από τον τελικό κυπέλλου και θα μπορούν να βοηθήσουν στο επικείμενο ντέρμπι με την Ομόνοια στο ΓΣΠ (12/09).

Και είναι γνωστό τι μπορούν να προσφέρουν, μετά τον έναν χρόνο παρουσίας τους στον Απόλλωνα. Παίκτες που έχουν επαφή με τα δίχτυα και δημιουργούν και για τους υπόλοιπους.

To στοίχημα για την τεχνική ηγεσία είναι πως θα «χωρέσουν» όλοι αυτοί σε μία ενδεκάδα. Ο Ερνάν Λοσάδα έχει πάντως ευχάριστο πονοκέφαλο. Άλλωστε είναι πολλά τα παιχνίδια και επιβάλλεται να υπάρχει βάθος στο ρόστερ. Όχι μόνο ποσοτικό αλλά αυτό να είναι και ποιοτικό.

Να σημειωθεί πως δεν υπολογίζονται κόντρα στους πράσινους λόγω τραυματισμού οι Λιούμπιτς, Μπράουν και Ανδρέου.