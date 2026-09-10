Τρία εγχώρια τρόπαια αλλά κάτω από 50% στα ντέρμπι o Mεντιλίμπαρ!

Η θητεία του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου 2026.

Ο 65χρονος Ισπανός τεχνικός έγραψε το όνομά του με «χρυσά γράμματα» στην ιστορία των Πειραιωτών, χάρη στην κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού τροπαίου από ελληνικό σύλλογο, το UEFA Conference League, της σεζόν 2023/24.

Στην Ελλάδα, η αμέσως επόμενη αγωνιστική περίοδος ήταν η καλύτερη για τον θριαμβευτή του UEFA Europa League με τη Σεβίλλη το 2023. Πρωτάθλημα, Κύπελλο και Super Cup, με τον Μεντιλίμπαρ να γνωρίζει την αποθέωση και να γίνεται σύνθημα στα χείλη των φίλων του Ολυμπιακού. Η συνέχεια, ωστόσο, δεν ήταν ανάλογη.

Μέτριο θέαμα, για τα μέτρα των «θέλω» του Βαγγέλη Μαρινάκη και των «ερυθρόλευκων» οπαδών, αποκλεισμός στο Κύπελλο από τον ΠΑΟΚ και μάλιστα μέσα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», απώλεια του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ.

Το ξεκίνημα της τρέχουσας σεζόν ήταν ανάλογο. Αποκλεισμός από το UEFA Champions League στα «χέρια» της Ναϊμέγκεν, ισοπαλία με τον Βόλο, όχι όμορφο στο μάτι ποδόσφαιρο…

Ο 65χρονος Βάσκος κρίθηκε και για τα αποτελέσματα της ομάδας του στα εγχώρια ντέρμπι. Το ποσοστό του, 17 νίκες σε 36 αγώνες, δηλαδή 47.22%, είναι κάπου... στη μέση. Ο «Μέντι» πήρε τον αέρα της ΑΕΚ – κυρίως του Ματίας Αλμέιδα – είχε μια ισορροπία απέναντι στον Παναθηναϊκό, αλλά δεν μπόρεσε να βρει το κουμπί του ΠΑΟΚ του Ράζβαν Λουτσέσκου.

Το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων παρουσιάζει τα αποτελέσματα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στα εντός Ελλάδας ντέρμπι, είτε για τη Super League είτε για το Κύπελλο.