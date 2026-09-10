Γιατί οι αστέρες αγοράζουν συλλόγους ενώ αγωνίζονται ακόμα;

Η ανακοίνωση της Ελντένσε ότι κατέληξε σε κατ' αρχήν συμφωνία με τον Λιονέλ Μέσι, για την απόκτηση όλων των μετοχών του ισπανικού συλλόγου της δεύτερης κατηγορίας, εν αναμονή μόνο της επίσημης έγκρισης από το Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού (CSD) της Ισπανίας, επιβεβαιώνει μια τάση της τελευταίας δεκαετίας: κορυφαίοι παίκτες γίνονται ιδιοκτήτες συλλόγων ενώ εξακολουθούν να είναι ενεργοί στο παιχνίδι.

Ο 39χρονος Αργεντινός σούπερ σταρ της Ίντερ Μαϊάμι , προχωράει σε αυτό το βήμα , μετά την απόκτηση της UE Κορνεγιά που αγωνίζεται στην 5η κατηγορία της Ισπανίας, δείχνοντας ότι ενεργοί σούπερ σταρ μετατρέπουν τους αστρονομικούς μισθούς και την παγκόσμια επιρροή τους σε μικρές αυτοκρατορίες διαχείρισης συλλόγων. Δ;3εν πρόκειται για κάτι καθόλου μεμονωμένο, αφού στο…κάδρο περιλαμβάνονται προσωπικότητες όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Λούκα Μόντριτς, ο Τιμπό Κουρτουά και ο Κιλιάν Εμπαπέ. Ωστόσο, αυτό το νέο κύμα ιδιοκτητών-ποδοσφαιριστών παρουσιάζει επίσης πρωτοφανείς προκλήσεις για τις ρυθμιστικές αρχές του ποδοσφαίρου.

Μία από τις πιο αξιοσημείωτες περιπτώσεις αυτής της νέας πραγματικότητας αφορούσε τον Βινίσιους Ζούνιορ. Ο Βραζιλιάνος διεθνής επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης έγινε ο πλειοψηφικός μέτοχος της FC Αλβέρκα στην Πορτογαλία, αποκτώντας μεταξύ 70% και 80% του κεφαλαίου των μετοχών του συλλόγου, σε μια συμφωνία αξίας 8 εκατομμυρίων ευρώ εκείνη την εποχή.

Όμως FIFA και UEFA αναφέροντας αυστηρούς κανονισμούς σχετικά με την ακεραιότητα του ανταγωνισμού και τις συγκρούσεις συμφερόντων (όπως οι κατευθυντήριες γραμμές για την ιδιοκτησία πολλαπλών συλλόγων), απαγορεύουν σε οποιοδήποτε άτομο ή οντότητα να ασκεί άμεσο έλεγχο ή αποφασιστική επιρροή σε έναν σύλλογο ενώ συμμετέχει σε διοργανώσεις όπου θα μπορούσε να προκύψει άμεση αθλητική σύγκρουση.

Παρόλο που οι ενεργοί αθλητές δεν έχουν ακόμη αντιμετωπίσει άμεσες κυρώσεις για επενδύσεις σε πρωταθλήματα κατώτερων κατηγοριών ή ξένα πρωταθλήματα, η προοπτική ενός συλλόγου που ανήκει σε παίκτη να αγωνιστεί σε επίσημο αγώνα εναντίον της ίδιας της ομάδας όπου αγωνίζεται ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής δημιουργεί ένα κανονιστικό και ηθικό δίλημμα. Όμως παρά αυτές τις νομικές ασάφειες και τους επικείμενους κανονιστικούς περιορισμούς, τι πραγματικά παρακινεί τους αστέρες του γηπέδου να επενδύσουν τόσο μεγάλα ποσά σε συλλόγους;

Πέρα από τις περιπτώσεις που οφείλονται σε συναισθηματικούς δεσμούς, αντί να ακολουθούν την παραδοσιακή πορεία του να γίνονται προπονητές, στελέχη ή τηλεοπτικοί σχολιαστές, οι ποδοσφαιριστές εξασφαλίζουν μια θέση στην κορυφή της αθλητικής ιεραρχίας.

Δεύτερον, όπως σημείωσε πρόσφατα η ισπανική εφημερίδα «As», επικαλούμενη αναφορές από κορυφαίες οικονομικές και μάρκετινγκ εταιρείες , η άφιξη μιας παγκοσμίως αναγνωρισμένης προσωπικότητας όπως ο Μέσι ή ο Κριστιάνο Ρονάλντο σε έναν μέτριο σύλλογο δημιουργεί ένα άμεσο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Ικανότητα να προσελκύει παγκόσμιους χορηγούς, ενώ τα ψηφιακά του έσοδα εκτοξεύονται τη στιγμή που ανακοινώνεται η συμφωνία.

Τέλος, υπάρχει η οικονομική λογική των υψηλών πιθανών αποδόσεων. Οι ειδικοί που επικαλείται η ισπανική εφημερίδα «El Mundo» τονίζουν ότι η επένδυση σε ομάδες χαμηλότερων κατηγοριών απαιτεί μια σχετικά μέτρια αρχική δαπάνη σε σύγκριση με τις τεράστιες δυνατότητες για αύξηση της αξίας σε περίπτωση που η ομάδα κερδίσει την άνοδο.

ΑΠΕ - ΜΠΕ