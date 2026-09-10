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Στα άκρα η διαμάχη Ισπανίας και Μαρόκου για τον τελικό του 2030

ΓΗΠΕΔΟ

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Εκπρόσωπος της FIFA ανέφερε στο πρακτορείο Efe ότι η απόφαση θα ληφθεί σύντομα.

Σε εκκρεμότητα παραμένει η απόφαση για την έδρα του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2030, με τη FIFA να δηλώνει ότι η επιλογή θα ανακοινωθεί «στην κατάλληλη στιγμή». Η τοποθέτηση αυτή ακολούθησε τους ισχυρισμούς του προέδρου της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Μαρόκου ότι ο αγώνας έχει ήδη κατακυρωθεί στο υπό κατασκευή «Grand Stade Hassan II» στην Καζαμπλάνκα.

Αν και η διοργάνωση του 2026 ολοκληρώθηκε πρόσφατα με την Ισπανία να κατακτά τον τίτλο, οι ομοσπονδίες του Μαρόκου και της Ισπανίας διεκδικούν σθεναρά τη διεξαγωγή του μεγάλου τελικού. Εκπρόσωπος της FIFA ανέφερε στο πρακτορείο Efe ότι η απόφαση θα ληφθεί σύντομα, διαψεύδοντας παράλληλα δημοσιεύματα που ήθελαν τη συνομοσπονδία να έχει υποσχεθεί τον τελικό στο Μαρόκο με αντάλλαγμα τη στήριξη στον Τζάνι Ινφαντίνο για τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές.

Ο πρόεδρος της μαροκινής ομοσπονδίας, Φουζί Λακζάα, υποστήριξε ανοιχτά σε πολιτική συγκέντρωση: «Η πόλη Μπενσλιμάν θα φιλοξενήσει τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι, κι αν θέλει κάποιος να μιλήσει παραπάνω, ας μιλήσει. Η πόλη είναι το Μπενσλιμάν, το στάδιο είναι το “Hassan II” και ελπίζω το Μαρόκο να αγωνίζεται σε αυτόν».

Στον αντίποδα, ο επικεφαλής της Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Ραφαέλ Λουθάν, τόνισε πως η χώρα του δικαιούται τη φιλοξενία του αγώνα: «Όλοι υπογράψαμε για να αποδεχτούμε την υποψηφιότητα… είναι κρίμα που, όσον αφορά τον τελικό, δεν ξεκαθαρίστηκε απόλυτα το πού θα διεξαχθεί. Η Ισπανία, ως πρωταθλήτρια κόσμου τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, πρέπει να φιλοξενήσει τον τελικό».

Τα γήπεδα και το πολιτικό παρασκήνιο

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θεωρούν ότι η διοργάνωση του 2030 —η οποία θα διεξαχθεί σε Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο, με τους πρώτους αγώνες των Ουρουγουάη, Αργεντινής και Παραγουάης να γίνονται στο Λατινική Αμερική για τα εκατόχρονα του θεσμού— πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ευρωπαϊκό γεγονός με τον τελικό στην γηραιά Ήπειρο.

Το στάδιο «King Hassan II» στο Μπενσλιμάν, έξω από την Καζαμπλάνκα, σχεδιάζεται για 115.000 θεατές. Η Ισπανία προτείνει το ανακαινισμένο «Καμπ Νόου» της Βαρκελώνης (χωρητικότητας 105.000 θεατών) ή το «Σαντιάγο Μπερναμπέου» της Μαδρίτης (78.297 θεατών).

Η διαμάχη εκδηλώνεται σε μια περίοδο όπου ο Τζάνι Ινφαντίνο δέχεται πιέσεις από την UEFA, η οποία μπλόκαρε τα σχέδιά του για πώληση δικαιωμάτων του Μουντιάλ, ενώ αντίθετα έξι αραβικές ομοσπονδίες, συμπεριλαμβανομένου του Μαρόκου, τον στηρίζουν. Παράλληλα, καταγράφονται διπλωματικές εντάσεις μεταξύ Μαδρίτης και Ραμπάτ με αφορμή πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στον ισπανικό θύλακα της Σεούτα.

novasports.gr

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