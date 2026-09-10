Μαρινάκης: «Πρώτα το πρωτάθλημα και μετά να φτάσουμε μέχρι τέλους στο Europa League»

Με ξεκάθαρους αγωνιστικούς στόχους για τη νέα σεζόν και με το βλέμμα στραμμένο τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις όσο και στην ευρωπαϊκή πορεία, ο Ολυμπιακός παρουσίασε το νέο του τεχνικό επιτελείο.

Ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Ευάγγελος Μαρινάκης, βρέθηκε στις εγκαταστάσεις της ομάδας και παρουσίασε τον νέο προπονητή Ιμανόλ Αλγουαθίλ, καθώς και τους Αντόνιο Κορδόν και Τζέφρι Μονκάδα.

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στον σύλλογο, υπογραμμίζοντας ότι όλες έγιναν με γνώμονα την ενίσχυση του Ολυμπιακού. «Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ στην αρχή μιας σεζόν που έχει ιδιαίτερη σημασία, με το Europa League και το πρωτάθλημα μπροστά μας. Έχουν γίνει πολλές αλλαγές και έχουν έρθει αρκετοί νέοι παίκτες, όλα για το καλό του Ολυμπιακού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, στάθηκε στη σχέση του συλλόγου με ανθρώπους που έχουν προσφέρει στο παρελθόν, επισημαίνοντας ότι «όσοι έχουν περάσει από τον Ολυμπιακό, παίκτες, προπονητές και στελέχη, παραμένουν οικογένειά μας».

Για τον νέο τεχνικό της ομάδας, ο πρόεδρος των «ερυθρόλευκων» μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια, συνδέοντας την επιλογή του με τη φιλοσοφία και τη νοοτροπία που θέλει να έχει ο Ολυμπιακός.

«Ο Ιμανόλ είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές που μπορούσαμε να φέρουμε. Έχει την εμπειρία και τη νοοτροπία του νικητή που ταιριάζει στον Ολυμπιακό», είπε, κάνοντας παράλληλα αναφορά στη διαχρονικά επιτυχημένη συνεργασία του συλλόγου με προπονητές από τη Χώρα των Βάσκων, όπως ο Ερνέστο Βαλβέρδε και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Αναφερόμενος στον Αντόνιο Κορδόν, ο Μαρινάκης υπενθύμισε την προηγούμενη συνεργασία τους και τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει αναπτυχθεί, ενώ για τον Τζέφρι Μονκάδα υπογράμμισε την εμπειρία που διαθέτει από κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους, όπως η Μίλαν και η Μονακό, έχοντας αναλάβει πλέον τον τομέα του recruitment στον Ολυμπιακό και στον όμιλο.

Κλείνοντας, ο Ευάγγελος Μαρινάκης έθεσε με σαφήνεια τον πήχη για τη νέα αγωνιστική περίοδο: «Πρώτα απ' όλα το πρωτάθλημα και να φτάσουμε μέχρι τέλους στο Europa League».

«Δεν το λέω για να δώσω κίνητρο στους παίκτες. Ξέρω ότι είναι πολύ καλοί, έχουν την ικανότητα και τη νοοτροπία και μπορούν να κάνουν θαύματα», πρόσθεσε, ζητώντας από όλους απόλυτη προσήλωση στην καθημερινή δουλειά.

«Θέλω αφοσίωση, να τα δίνετε όλα στην προπόνηση. Εμείς θα είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε και να πάρουμε το καλύτερο από τον καθένα. Θέλουμε δουλειά, αφοσίωση, αποτελέσματα και νίκες», τόνισε χαρακτηριστικά.