Στη Βουδαπέστη ο Πέτρος Χριστοδουλίδης

Στο Hungary Grand Slam της Βουδαπέστης αγωνίζεται την Παρασκευή (11/09) ο Πέτρος Χριστοδουλίδης, στην κατηγορία των -66kg. Ο Κύπριος τζουντόκα επιστρέφει στη δράση λίγες ημέρες μετά την παρουσία του στους 20ούς Μεσογειακούς Αγώνες «Taranto 2026», όπου κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στα -66kg.

Μέσα στη φετινή αγωνιστική χρονιά, ο Χριστοδουλίδης κατέκτησε επίσης το χάλκινο μετάλλιο στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες της Γλασκώβης, ενώ πήρε την 5η θέση στο Tbilisi Grand Slam.

Στο Hungary Grand Slam θα υπάρχει επταμελής κυπριακή παρουσία. Την Παρασκευή αγωνίζονται επίσης ο Γιώργος Μπαλαρτζισβίλι στα -66kg και η Σοφία Ασβεστά στα -52kg.

Το Σάββατο (12/09) αγωνίζονται ο Κυπριανός Ανδρέου στα -73kg και ο Οδυσσέας Γεωργάκης στα -81kg, ενώ την Κυριακή (13/09) σειρά παίρνουν ο Άριστος Μιχαήλ στα -100kg και η Ζανέτ Μιχαηλίδου στα -78kg.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται από τις 11 μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου στη Βουδαπέστη.

Η ανοδική πορεία του Πέτρου στην Παγκόσμια Κατάταξη

Η εξέλιξη του Χριστοδουλίδη αποτυπώνεται και στην Παγκόσμια Κατάταξη. Έχοντας ολοκληρώσει το 2025 στο Νο62 του κόσμου στα -66kg, μετά από μία χρονιά κατά την οποία κέρδισε περισσότερες από 100 θέσεις, συνέχισε με την ίδια δυναμική και μέσα στο 2026. Πλέον βρίσκεται στο Νο27 της Παγκόσμιας Κατάταξης με 1.450 βαθμούς, έχοντας κερδίσει ακόμη 35 θέσεις από την αρχή της χρονιάς.

Με το βλέμμα στραμμένο στην πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028, ο Πέτρος Χριστοδουλίδης συνεχίζει την προσπάθειά του έχοντας σημαντική στήριξη στο πλευρό του.

«Η στήριξη που έχω από την Allwyn Κύπρου και τη Χαραλαμπίδης Κρίστης είναι πολύ σημαντική για να μπορώ να συνεχίζω την προσπάθειά μου και να κυνηγώ τους στόχους μου. Παράλληλα, θέλω να ευχαριστήσω την Ομοσπονδία, τον ΚΟΑ και την ΚΟΕ, καθώς και το πρόγραμμα #TowardsLA του Παύλου Κοντίδη, που βρίσκονται δίπλα μου. Συνεχίζω με τον ίδιο στόχο και θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να φτάσω εκεί που θέλω», ανέφερε ο Πέτρος Χριστοδουλίδης.