Απέδρασε από τη Νάπολη με ασίστ Τζόλη η Άρσεναλ, «εξάσφαιρη» η Παρί!

Τον... χαβά του συνεχίζει ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος έχει αναλάβει τον ρόλο του «σερβιτόρου» στα πρώτα του ματς με τη φανέλα της Άρσεναλ. Ακόμα κι αν δεν ξεκίνησε αυτή τη φορά βασικός στην απαιτητική έξοδο στην έδρα της Νάπολι, ο Έλληνας εξτρέμ έβαλε και πάλι την υπογραφή του για το «διπλό» της ομάδας του. Με δική του άλλωστε ασίστ, η Άρσεναλ κατάφερε να πάρει τη δύσκολη νίκη με 1-0 στο «Ντιέγκο Μαραντόνα» και να μπει με το δεξί στο Champions League.

Οι Gunners ήταν ανώτεροι στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, αλλά δυσκολεύονταν να μετουσιώσουν την υπεροχή τους σε γκολ. Μια στιγμή ωστόσο αρκούσε για να αλλάξει τη ροή του αγώνα. Εννιά λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, ο Χρήστος Τζόλης έστρωσε τη μπάλα για τον Όντεγκααρντ, ο οποίος με τρομερό σουτ έξω από την περιοχή έδωσε τη λύση στους Λονδρέζους για το 1-0 (75΄).

Στο 85΄μάλιστα ο Έλληνας επιθετικός είχε την ευκαιρία να τελειώσει το ματς μια ώρα νωρίτερα, όμως οι αμυντικοί της Νάπολι έδιωξαν τη μπάλα πριν περάσει τη γραμμή και του στέρησαν το πρώτο του γκολ με την Άρσεναλ στο Champions League.

Παρί Σεν Ζερμέν - Σλόβαν Μπρατισλάβας 6-1

Στη Γαλλία μπορεί να δεινοπαθεί στο ξεκίνημα της σεζόν, όμως η πρεμιέρα της στο Champions League εξελίχθηκε με ιδανικό τρόπο. Με τον Φεράν Τόρες να πετυχαίνει χατ τρικ και τον Ουσμάν Ντεμπελέ να τον ακολουθεί με ντοπιέτα, η Παρί διέλυσε με 6-1 τη Σλόβαν Μπρατισλάβας και έκανε το καλύτερο δυνατό ποδαρικό στη διοργάνωση. Ο Γάλλος εξτρέμ έχτισε βάσεις νίκης με δυο γκολ μέσα σε πέντε λεπτά για τους Παριζιάνους, όταν αρχικά άνοιξε το σκορ στο 17΄από κοντά και πέντε λεπτά αργότερα διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του με κεφαλιά.

Από εκεί κι έπειτα πήρε τη σκυτάλη ο Φεράν Τόρες, ο οποίος ολοκλήρωσε το χατ τρικ του από το 31΄έως το 57΄. Ο Ισπανός φορ χτύπησε τρεις φορές μέσα σε αυτό το διάστημα κι έστειλε το σκορ στη.... στρατόσφαιρα, με τους φιλοξενούμενους να πετυχαίνουν απλώς το γκολ της τιμής στο 58΄με τον Καμαρά. Ο τελευταίος λόγος ωστόσο άνηκε στην Παρί, η οποία έφτασε στο 6-1 με μονοκόμματο σουτ του Φαμπιάν Ρουίθ για να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα στο 87΄.

Σπόρτινγκ - Γαλατάσαραϊ 3-1

Ιδανικό ποδαρικό για τη Σπόρτινγκ στο Champions League, η οποία επικράτησε με ανατροπή 3-1 της Γαλατάσαραϊ στη Λισαβόνα. Με τον Βαγιαννίδη να παίρνει φανέλα βασικού και τον Ιωαννίδη να μπαίνει αλλαγή στο 74΄, οι Πορτογάλοι καταβρόχθισαν τους Τούρκους μπροστά στην έδρα τους και μπήκαν με το δεξί στη διοργάνωση. Παρά το γεγονός πως η προβολή του Τορέιρα έβαλε από νωρίς την «Τσιμ Μπομ» στη θέση οδηγού (5΄), οι Πορτογάλοι ανασυντάχθηκαν άμεσα κι έφτασαν στην ισοφάριση στο 27΄με σκόρερ τον Κάταμο.

Στο 57΄ο Σουάρες ολοκλήρωσε την ανατροπή από το σημείο του πέναλτι, ενώ τη νίκη των γηπεδούχων σφράγισε η αριστοτεχνική εκτέλεση φάουλ του Σάλαζαρ πέντε λεπτά αργότερα. Κάπως έτσι, το τελικό 3-1 σφράγισε μια ιδανική αρχή για τους Πορτογάλους και μια κάκιστη για τη Γαλατά, η οποία θυμίζουμε πως συγκαταλέγεται ανάμεσα στους αντιπάλους της ΑΕΚ στη League Phase.

gazzetta.gr