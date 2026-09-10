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Ήρθε για να κάνει τη διαφορά o Μάικ βαν ντε Χορν και να η ευκαιρία

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

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Με νέο πρόσωπο στην ενδεκάδα θα παρουσιαστεί η ΑΕΚ στο ντέρμπι της Κυριακής.

Ο Μάικ βαν ντε Χορν προβάρει φανέλα βασικού για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Πάφος FC, την Κυριακή στην «Αρένα».

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Ενρίκ Σαμπορίτ έδειξαν ότι ο Ισπανός αμυντικός αντιμετωπίζει μυϊκό πρόβλημα τραυματισμού και ως εκ τούτου η κατάστασή του θα αξιολογείται καθημερινά. Από τη στιγμή όμως που η συμμετοχή του στον αγώνα της 3ης αγωνιστικής είναι αμφίβολη, ο Βαν ντε Χορν θεωρείται ο πιθανότερος παρτενέρ του Χρβόγε Μιλίτσεβιτς, στο κέντρο της οπισθοφυλακής της ΑΕΚ.

Είναι γεγονός ότι 33χρονος Ολλανδός στόπερ, ο οποίος κουβαλά ένα αξιοπρόσεκτο βιογραφικό και για την απόκτησή του οι ιθύνοντες του σωματείου της Λάρνακας έβαλαν βαθιά το χέρι στην τσέπη, δεν έχει ακόμα πείσει απόλυτα ότι μπορεί να προσδώσει την ασφάλεια και τη σιγουριά που προσέδιδε τα προηγούμενα χρόνια ο Βαλεντίν Ρομπέρζ. Εξού και στα πρώτα δύο παιχνίδια πρωταθλήματος ήταν εκτός βασικής ενδεκάδας.

Πλέον, του δίδεται η δυνατότητα να παίξει δίπλα στον Μιλίτσεβιτς σε ένα παιχνίδι με μεγάλο βαθμό δυσκολίας, προκειμένου να αποδείξει τις πραγματικές του δυνατότητες, με δεδομένο ότι η διοίκηση και ο κόσμος της ΑΕΚ περιμένουν πολλά απ’ αυτόν, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις παραστάσεις που έχει από σαφώς πιο προηγμένα πρωταθλήματα από το κυπριακό. Στο ματς με την Πάφος FC ενδεχομένως να κάνει ντεμπούτο και ο Ιταλός τερματοφύλακας Παλεάρι.

 

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ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚ

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