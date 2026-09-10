Ο Ρόδρι απολογήθηκε για το σχόλιό του με τη Βαλένθια!

Ο Ισπανός μέσος, ήταν βασικός στην τελευταία αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα στην έδρα της Βαλένθια για την τέταρτη αγωνιστική της La Liga. Ο αγώνας εξελίχθηκε σε μία… προπόνηση για τους Καταλανούς, οι οποίοι έκαναν… πάρτι στην άμυνα των «νυχτερίδων» και κέρδισαν με 5-0.

Ο Ρόδρι πέρασε αλλαγή στο 64ο λεπτό και η κάμερα τον «έπιασε» λίγο πριν τη λήξη, να συνομιλεί στον πάγκο με τον Πέδρι που είχε περάσει και αυτός αλλαγή νωρίτερα. Ο 30χρονος έμεινε έκπληκτος από την κακή εικόνα των ποδοσφαιριστών της Βαλένθια και το εξέφρασε στον συμπαίκτη του, όμως άθελά του έμαθαν οι πάντες αυτό που είπε.

Αντιλαμβάνοντας αμέσως το λάθος του, ο Ρόδρι μίλησε με τον αρχηγό της Βαλένθια και συμπαίκτη του στην εθνική ομάδα Ισπανίας Χοσέ Γκαγιά, για να ζητήσει συγνώμη, ενώ το ίδιο έπραξε για όλη την ομάδα της Βαλένθια στο περιφερειακό δίκτυο Α Punt Mèdia.

Τα λόγια του Ρόδρι:

«Πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από όποιον μπορεί να ένιωσε προσβεβλημένος. Είχα μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον φίλο μου, Χοσέ Γκαγιά, και ζήτησα συγγνώμη από τον ίδιο και από ολόκληρη την ομάδα. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι επρόκειτο για μια έκφραση έκπληξης· όποιος δει το βίντεο μπορεί να καταλάβει ότι σε καμία περίπτωση δεν είχα σκοπό να ειρωνευτώ ή να βγάλω εκτός πλαισίου οποιαδήποτε ομάδα. Το ακριβώς αντίθετο. Ελπίζω η Βαλένθια να επιστρέψει στη δικαιωματική της θέση, ως ένα από τα καλύτερα κλαμπ αυτής της κατηγορίας. Ηταν μια ιδιωτική συζήτηση. Θα πρέπει όλοι να μάθουμε ότι μερικές φορές τα πράγματα παρεξηγούνται εκτός πλαισίου, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είχα πρόθεση να δείξω έλλειψη σεβασμού».

novasports.gr